Команда Самарской области - в числе лучших на "Играх ГТО"

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В Кисловодске состоялись всероссийские соревнования под эгидой комплекса «Готов к труду и обороне» — «Игры ГТО». На протяжении двух дней 215 спортсменов, 32 команды субъектов РФ, соперничали в личном и командных зачетах.

В составе команды Самарской области выступали Сергей Жолобов (36 лет, Самара, специалист сектора корпоративной культуры и внутренних коммуникаций АО «КНПЗ»), Михаил Тайборин (28 лет, Тольятти, военнослужащий), Ирина Гульчак (21 год, Самара, студентка СГСПУ), Мария Серенкова (32 года, Безенчук, сотрудник АО «Новокуйбышевский НПЗ»), Павел Бубнов (44 года, Самара, сотрудник таможенной службы), Елена Никитина (41 год, Самара, сотрудник АО «Новокуйбышевский НПЗ»)

Участники выступали в 4 видах нормативов ГТО: меткость, гибкость, сила и скорость. По итогам первого дня определялись чемпионы в личном зачете, а 14 лучших регионов получали право выступить в финале и побороться за командную победу.

По итогам первого дня самарские спортсмены показали следующие результаты:

Михаил Тайборин — победитель общего зачёта VI возрастной ступени и чемпион ГТО в дисциплине «меткость»

Павел Бубнов — чемпин ГТО в дисциплине «скорость»

Мария Серенкова — победитель общего зачёта VII возрастной ступени, чемпион ГТО в дисциплинах «меткость» и «скорость»

В общем зачёте первого дня Самарская область заняла 3-е место и вышла в финал.

По итогам финальной эстафеты самарская команда заняла 4 место. Тройку призеров составили Белгородская область, Калужская область, Ленинградская область, сообщает Минспорта региона.