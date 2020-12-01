Команда СГСПУ - серебряный призер студенческой футбольной лиги!
В Новороссийске состоялся финальный этап всероссийских соревнований среди студентов по футболу.
В турнире среди женских команд выступала сборная команда Самарского государственного социально-педагогического университета. Команда СГСПУ (тренер - Джамиль Шарипов) дошла до финала, где в упорной борьбе уступила Кубанскому государственному университету - 0:1.
Игрок СГСПУ Дарья Корчагина стала победителем в номинации "Лучший защитник" финала, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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