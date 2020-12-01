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Команда СГСПУ - серебряный призер студенческой футбольной лиги

1 декабря 2020 18:13
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Игрок СГСПУ Дарья Корчагина стала победителем в номинации "Лучший защитник" финала.

Команда СГСПУ - серебряный призер студенческой футбольной лиги!

В Новороссийске состоялся финальный этап всероссийских соревнований среди студентов по футболу.

В турнире среди женских команд выступала сборная команда Самарского государственного социально-педагогического университета. Команда СГСПУ (тренер - Джамиль Шарипов) дошла до финала, где в упорной борьбе уступила Кубанскому государственному университету - 0:1.

Игрок СГСПУ Дарья Корчагина стала победителем в номинации "Лучший защитник" финала, передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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