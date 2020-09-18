Команда «Красные Крылья» вышла в финал Всероссийских соревнований по баскетболу

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Команда «Красные Крылья» воспитанников специализированной детско - юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 при поддержке компании «Тольяттикаучук» вышла в финал Всероссийских соревнований по баскетболу.

В 2019г. команда «Красные Крылья» стала чемпионом России по баскетболу.

В настоящее время ребята играют в обновленном составе.

Дмитрий Шевелёв, советник гендиректора «Тольяттикаучук»:

«Ребята долго готовились и ждали этих соревнований. Традиции, которые чтут, становятся только крепче, и сегодня на первенстве России мы вновь рядом, болеем за наших ребят», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.