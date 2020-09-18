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Команда «Красные Крылья» воспитанников спортшколы №2 вышла в финал Всероссийских соревнований по баскетболу

18 сентября 2020 12:53
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Команда «Красные Крылья» воспитанников спортшколы №2 вышла в финал Всероссийских соревнований по баскетболу

Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд юношей до 15 лет организованы Российской федерацией баскетбола в Тольятти.

Команда «Красные Крылья» воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 при поддержке компании «Тольяттикаучук» вышла в финал Всероссийских соревнований по баскетболу.

Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд юношей до 15 лет организованы Российской федерацией баскетбола в Тольятти. В 2019 году команда «Красные Крылья» стала чемпионом России по баскетболу. В настоящее время ребята играют в обновленном составе. Лидеры прошлого сезона продолжат спортивную карьеру в Москве: их пригласили в столицу баскетбольный клуб ЦСКА и Училище олимпийского резерва им. Гомельского.

В соревнованиях 2020 года участвуют 15 лучших команд страны. «Тольяттикаучук» поддерживает «Красные Крылья» более трех лет.  Результатом сотрудничества предприятия и СДЮСШОР стала подготовка нескольких игроков уровня национальной сборной.

 

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