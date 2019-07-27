Команда "КС-ЦПФ" заняла 3 место на турнире в Китае
27 июля 2019 14:22
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Основное время матча с "Шияжуангом" завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти благодаря блестящей игре голкипера Алексея Быченко самарцы одержали победу со счетом 5:4.
По ходу турнира игроки "КС-ЦПФ" – 2004 провели 6 матчей (4 победы, 1 ничья, 1 поражение), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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