Команда "КС-ЦПФ" заняла 3 место на турнире в Китае

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Команда Центра подготовки футболистов 2004 года рождения под руководством тренеров Олега Гордеева и Александра Ротенко заняла 3 место на международном престижном футбольном турнире "Кубок Цяошан", который проходил в Китае.Основное время матча с "Шияжуангом" завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти благодаря блестящей игре голкипера Алексея Быченко самарцы одержали победу со счетом 5:4.По ходу турнира игроки "КС-ЦПФ" – 2004 провели 6 матчей (4 победы, 1 ничья, 1 поражение), передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"