Команда "КС-ЦПФ" – 2003 отправилась на турнир в Боснию и Герцеговину
24 июля 2019 21:26
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В турнире примут участие команды, составленные из футболистов 2002/03 г.р. (U-17):
Группа А: "Крылья Советов"; "Марибор"; "Будучность"; "Сутьеска";
Группа B: "Локомотив" (Москва); "Црвена Звезда"; "Вардар";
Группа С: "МОЛ Види"; "Железничар"; "Риека".
Календарь матчей:
25.07. "Крылья Советов" – "Сутьеска";
26.07. "Крылья Советов" – "Марибор";
27.07 "Крылья Советов" – "Будучность";
27.07 – 28.07 Полуфинальные и финальные матчи, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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