Клубы РПЛ отказались от увеличения числа команд в турнире

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В эти минуты проходит собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Глава лиги Сергей Прядкин выставил на голосование предложение расширить РПЛ с 16 до 18 клубов. Однако эту идею не поддержало большинство клубов. 14 клубов проголосовали «против» и только два — «за».По словам источника, знакомого с ситуацией, за расширение проголосовали грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Эту информацию подтверждает журналист Василий Конов.С момента образования РПЛ в 2001 году в ней выступают 16 команд, которые встречаются с каждым соперником по два раза. Два слабейших клуба по итогам первенства напрямую вылетают в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) — второй по силе дивизион чемпионата России. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.Однако в нынешнем сезоне из-за пандемии было решено не проводить переходные матчи. Слабейшими клубами РПЛ стали «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Две верхние строчки в первенстве ФНЛ заняли волгоградский «Ротор» и «Химки».Ранее издание «Чемпионат» сообщило, что исполком Российского футбольного союза (РФС) не будет рассматривать предложение расширить РПЛ.Разговоры о расширении РПЛ ведутся уже больше года. В мае 2019 года на заседании исполкома РФС обсуждался вопрос о возможном увеличении числа участников лиги. Тогда, по информации «Спорт-Экспресса», вопрос о расширении Премьер-лиги поднял президент ЦСКА Евгений Гинер.