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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Касаткина выбыла из розыгрыша Кубка Кремля в первом круге

15 октября 2019 20:38
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Первая ракетка России не сумела пробиться во второй круг домашнего турнира WTA. Действующая чемпионка Кубка Кремля проиграла представительнице Украины Даяне Ястремской.
Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от Даяны Ястремской в первом круге Кубка Кремля. Матч, который продолжался 1 час 21 минуту, завершился победой украинской спортсменки со счетом 1:6, 4:6, передает РБК.

Касаткина по ходу встречи совершила семь двойных ошибок, ни разу не подав навылет, и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Ястремской два эйса, пять двойных ошибок и шесть брейк-пойнтов.

В прошлом сезоне Касаткина одержала на Кубке Кремля победу, переиграв в финале в трех сетах Онс Жабер из Туниса. Та победа стала для спортсменки второй на турнирах WTA в одиночном разряде и последней на сегодняшний день.

В понедельник Касаткина стала первой ракеткой России. Она переместилась с 39-го на 37-е место, опередив в рейтинге WTA Екатерину Александрову.

До старта Кубка Кремля Касаткина в последний раз выходила на корт 28 сентября. Тогда россиянка проиграла датчанке Каролин Возняцки в четвертьфинале турнира в Китае.


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Касаткина выбыла из розыгрыша Кубка Кремля в первом круге
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