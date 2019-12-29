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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

29 декабря 2019 16:59
135
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
«Я приношу извинения российской команде и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России. Как лидер этой команды, я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян», — приводит слова Хейтона пресс-служба Федерации хоккея Канады, пишет газета "Известия".

Канадец также назвал игру сборной России великолепной и отметил, что его ошибка не должна умалять заслуг россиян.

Извинения принесла и Федерация хоккея Канады, пишет ТАСС.

28 декабря сборная России обыграла канадцев со счетом 6:0 в матче группы B. Это стало самым крупным поражением в истории молодежной сборной Канады.

По завершении матча команды выстроились для прослушивания гимна победителя, однако Хейтон при исполнении гимна РФ не снял шлем. Это вызвало возмущение со стороны российских хоккеистов.

Капитан национальной команды Григорий Денисенко сделал замечание судье и канадцу. Кроме того, в ходе послематчевых рукопожатий ни один россиянин не подал руки Хейтону.

В настоящее время сборная России лидирует в группе B, несмотря на поражение от Чехии в первом матче. У всех команд по три очка. Помимо канадцев и чехов соперниками россиян по группе являются США и Германия. 



Фото:   Федерация хоккея России/ТАСС
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