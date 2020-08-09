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Капитан "Крыльев Советов" Александр Гацкан: Приносим извинения болельщикам за игру с "Велесом"

9 августа 2020 15:48
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"Не сомневаюсь, что в ближайшем домашнем матче "Крылья" будут играть совсем по-другому."
После матча с "Велесом", в котором "Крылья" потерпели поражение со счетом 3:1, капитан нашей команды Александр Гацкан обратился к самарским болельщикам:

"От лица всей команды приношу извинения болельщикам за эту игру. Стоит признать, что сегодняшний матч мы провалили. Понимаем чувства болельщиков и разочарованы результатом. Наша команда не должна уступать дебютанту ФНЛ, тем более с таким счетом. Да, команда сейчас строится и она пока не сыграна. На это потребуется время. Сейчас на первый план должны выходить характер и волевые качества игроков. В этом всем нам нужно прибавить. Персонально хотел бы извиниться за свое удаление. С нас никто не снимал задачи, которая стоит перед командой – возвращение в РПЛ. Не сомневаюсь, что в ближайшем домашнем матче "Крылья" будут играть совсем по-другому", передает пресс-служба ФК "КС".

 
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