Капитан "Крыльев Советов" Александр Гацкан: Приносим извинения болельщикам за игру с "Велесом"

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"От лица всей команды приношу извинения болельщикам за эту игру. Стоит признать, что сегодняшний матч мы провалили. Понимаем чувства болельщиков и разочарованы результатом. Наша команда не должна уступать дебютанту ФНЛ, тем более с таким счетом. Да, команда сейчас строится и она пока не сыграна. На это потребуется время. Сейчас на первый план должны выходить характер и волевые качества игроков. В этом всем нам нужно прибавить. Персонально хотел бы извиниться за свое удаление. С нас никто не снимал задачи, которая стоит перед командой – возвращение в РПЛ. Не сомневаюсь, что в ближайшем домашнем матче "Крылья" будут играть совсем по-другому", передает пресс-служба ФК "КС".