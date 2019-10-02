Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 2 октября, 18:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/10:
USD 65.07
0.43
EUR 70.84
0.12
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"КС-ЦПФ" вышли из группы на Первенстве России

2 октября 2019 16:15
114
Сегодня команда
Сегодня команда "КС-ЦПФ" 2003 года рождения (тренеры Владимир Филиппов и Федор Еремин) провела свой заключительный матч группового раунда финального турнира Первенства России среди команд зоны "Приволжье".

Соперником самарского коллектива был "Камаз" (Набережные Челны).

Перед заключительным туром обе команды имели в своей копилке по 3 очка и могли рассчитывать на продолжение борьбы в турнире, но явным фаворитом встречи виделись "Крылья", преимущество которых получилось безоговорочное и на поле. Уже с первых минут самарская команда большими силами пошла вперёд, и на 8 минуте Сергей Макаров забил свой первый гол в матче. После того, как "Крылья" вышли вперёд, их преимущество только наростало, игра проходила большую часть игрового времени на половине "Камаза", только чудо и героическая игра вратаря сохраняли интригу в матче. К середине тайма и этого оказалось недостаточным, за 8 минут "Крыльям" удалось забить три мяча и решить вопросы о победителе матча, а Сергей Макаров записал на свой счет хет-трик. На перерыв команды ушли при счете 4:0.

На второй тайм Владимир Филиппов выпустил большую группу игроков, оставшихся на скамейке запасных, игра немного выровнялась, но по-прежнему проходила с преимуществом "Крыльев", в концовке гости всё-таки смогли отыграть один мяч, но этого было недостаточно. Уверенная победа "Крыльев" – 4:1, передает пресс-служба ФК "КС". 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1474
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1239
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1545
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8446
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8908
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8585
Весь список
Спорт в регионе
2 октября 2019  16:15
Сегодня команда
"КС-ЦПФ" вышли из группы на Первенстве России
Сегодня команда "КС-ЦПФ" 2003 года рождения провела свой заключительный матч группового раунда финального турнира Первенства России среди команд зоны... Спорт в регионе
114
2 октября 2019  15:16
В футбольной школе при поддержке Правительства Самарской области постелен новый современный искусственный газон.
Новое поле для "Академии Коноплева!"
В футбольной школе при поддержке Правительства Самарской области постелен новый современный искусственный газон.    Спорт в регионе
121
2 октября 2019  12:50
Матч "Сочи" - "Крылья Советов" будет показан в прямом эфире федерального канала МАТЧ ТВ
Матч "Сочи" - "Крылья Советов" будет показан в прямом эфире федерального канала МАТЧ ТВ
.Начало трансляции в 19-55 Спорт в регионе
204
1 октября 2019  21:16
Убедительная просьба приобретать билеты на домашние матчи "Крыльев Советов" ТОЛЬКО на официальном сайте клуба, а также в указанных на сайте билетных кассах.
Билеты на матчи с "Зенитом" и "Рубином" – в продаже
Убедительная просьба приобретать билеты на домашние матчи "Крыльев Советов" ТОЛЬКО на официальном сайте клуба, а также в указанных на сайте билетных... Спорт в регионе
291
1 октября 2019  18:28
Встречаемся в "МТЛ Арене" в 19:00!
Сегодня вечером БК "Самара" в первом матче Кубка памяти Приматова сыграет с "Куполом-Родники"
Встречаемся в "МТЛ Арене" в 19:00!   Спорт в регионе
360
1 октября 2019  17:37
По результатам многодневной гонки мэдисон Степан Григорян из Самарской области завоевал серебро.
Самарские спортсмены - призеры чемпионата России по велоспорту-треку
По результатам многодневной гонки мэдисон Степан Григорян из Самарской области завоевал серебро.  Спорт в регионе
343
30 сентября 2019  22:09
У Черчесова всегда было своё видение ситуации, и если до чемпионата мира в нём можно было сомневаться, то после — вряд ли.
Черчесов снова вызвал в сборную ноунеймов. А как же Чалов и Соболев?
У Черчесова всегда было своё видение ситуации, и если до чемпионата мира в нём можно было сомневаться, то после — вряд ли.   Спорт в регионе
352
Весь список


Видео
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
242
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
485
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
485
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
643
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
459
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
936
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1203
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
851
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1108
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1298
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
719
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2584
Весь список

Мероприятия
В Самаре у музея «Самара Космическая» открыли памятник Дмитрию Козлову
В Самаре состоится чествование лауреатов проекта «Ветеранская книга рекордов»
На площади Куйбышева в Самаре состоится Фестиваль «Ярмарка вкусов – Чайхона 2019»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные