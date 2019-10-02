"КС-ЦПФ" вышли из группы на Первенстве России

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Соперником самарского коллектива был "Камаз" (Набережные Челны).Перед заключительным туром обе команды имели в своей копилке по 3 очка и могли рассчитывать на продолжение борьбы в турнире, но явным фаворитом встречи виделись "Крылья", преимущество которых получилось безоговорочное и на поле. Уже с первых минут самарская команда большими силами пошла вперёд, и на 8 минуте Сергей Макаров забил свой первый гол в матче. После того, как "Крылья" вышли вперёд, их преимущество только наростало, игра проходила большую часть игрового времени на половине "Камаза", только чудо и героическая игра вратаря сохраняли интригу в матче. К середине тайма и этого оказалось недостаточным, за 8 минут "Крыльям" удалось забить три мяча и решить вопросы о победителе матча, а Сергей Макаров записал на свой счет хет-трик. На перерыв команды ушли при счете 4:0.На второй тайм Владимир Филиппов выпустил большую группу игроков, оставшихся на скамейке запасных, игра немного выровнялась, но по-прежнему проходила с преимуществом "Крыльев", в концовке гости всё-таки смогли отыграть один мяч, но этого было недостаточно. Уверенная победа "Крыльев" – 4:1, передает пресс-служба ФК "КС".