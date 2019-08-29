"КС-ЦПФ" выиграли финал Первенства России зоны "Приволжье"
29 августа 2019 18:35
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На пятнадцатой минуте первого тайма после навеса случилась неразбериха в штрафной, и из борьбы победителем вышел наш игрок – Кирилл Ломакин, который открыл счет в матче. Этот гол раскрепостил команды и игра пошла активнее на встречных волнах, до перерыва удалось забить еще два мяча и уйти на перерыв при крупном счете. Во втором тайме голевая феерия продолжилась и "Крылья" раз за разом создавали опасные моменты и довели счет до неприличного.
Забитыми голами отметились: Роман Ермаков, Кирилл Ломакин, Сергей Габелашвили, Сергей Макаров (2), Саркис Тащян (2), Александр Вехов.
Главный тренер нашей команды Дмитрий Шуков после финального свистка подвел итоги встречи:
– Сегодня вся команда хорошо сыграла, были у нас небольшие опасения за нескольких игроков, Бронников себя не очень хорошо чувствовал, но вышел в стартовом составе. В целом я всеми игроками доволен, выполнили установку, хорошо сыграли. Не ожидали, что счет будет настолько крупным, помогли нам и игроки молодежного состава "Крыльев Советов", которым мы очень благодарны, спасибо тренерам молодежной команды, что предоставили им возможность сыграть. В последней игре получат больше игрового времени игроки, которые сыграли меньше времени на турнире. До этого турнира встречались с командами из Нижнего Новгорода – крепкие команды, остальные были для нас загадкой. Изначально, мы были фаворитами на турнире.
Заключительную игру "Крылья Советов" проведут 31 августа, в 14:00, соперником нашей команды будет ДЮСШ НН из Нижнего Новгорода, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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