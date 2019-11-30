"Извините, что так быстро". Емельяненко прокомментировал победу над Кокляевым

114

Российский боец ММА уверенно дебютировал в боксе, отправив в нокаут стронгмена из Челябинска в первом же раунде.— Я же говорил, что готов сразиться с любым человеком, который желает со мной побоксировать. Как мог, растягивал этот бой, но вот так получилось. Извините, что так быстро, — сказал сразу после победы Емельяненко.Также он намекнул на то, что готов на реванш с Михаилом Кокляевым.Фото: ТАСС