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Избитый Широковым футбольный судья обратился в полицию

11 августа 2020 19:49
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По словам главы Московской коллегии судей, Широков
Арбитр Никита Данченков, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков, написал заявление в полицию. Об этом ТАСС рассказал глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

Инцидент произошел в понедельник на стадионе академии "Спартака" в матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань. Во вторник Широков извинился за происшедшее в Instagram, телеканал отстранил его от работы.

"Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим ее. Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса", - сказал Французов.

"Здоровье Никиты нормальное, созванивался с ним. В больнице он получил все необходимые справки, потом поехал в полицию писать заявление. Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьезно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане", - добавил он.

Французов также отметил, что Широков личных извинений Данченкову не принес. "Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Роман извинился через свой Instagram, ну и что? Завтра такая ситуация может повториться с кем-то другим, мы стараемся привлечь большее количество судей к обслуживанию соревнований, кто придет судить, когда такое происходит? Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы", - подчеркнул он.



Фото:     Максим Григорьев/ТАСС





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