Из-за коронавируса принято решение о переносе матчей «ВХЛ — Кубка Шелкового пути»

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Тольяттинская «Лада» и самарский ЦСК ВВС проведут номинально гостевые матчи с «КРС-БСУ», «Ценг Тоу» и «ОРДЖИ» на домашних площадках. Изначально, по календарю «Лада» и ЦСК ВВС заключительные матчи регулярного чемпионата должны были сыграть в Китае.Согласно опубликованному на сайте ВХЛ измененному расписанию матчей, «Лада» и ЦСК ВВС сыграют со всеми своими соперниками на домашних аренах в период с 10 по 16 февраля. Кроме того, в Тольятти 18 февраля пройдет матч двух китайских команд «Ценг Тоу» (Цзилинь) — «КРС-БСУ» (Пекин).