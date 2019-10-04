Из бассейна ЦСКА/Самара – в Китай: команда Вооруженных Сил РФ по спасению на воде отправляется покорять Всемирные военные игры
4 октября 2019 21:51
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Спортсмены-военнослужащие из 110 стран-участников поборются за медали в 32 олимпийских и военно-прикладных видах спорта.
Сборная команда Вооруженных Сил РФ примет участие в соревнованиях по 23 видам спорта. Один из видов – Lifesaving или «Спасение жизни». Дисциплина
появилась в перечне видов Всемирных военных Игр в 2007 году и после перерыва снова возвращается в соревновательную программу состязаний.
«Lifesaving» представляет собой выполнение действий в возникающих экстремальных ситуациях на воде. Соревнования по спасению жизни на Всемирных
военных играх по решению организаторов пройдет в плавательном бассейне. В программе вида ряд обязательных упражнений: 200 м с преодолением препятствий,
50 м транспортировка манекена, 100 м комбинированное спасение; 100 м буксировка и 100 транспортировка манекена в ластах; 100 м буксировка манекена в ластах; 200 м супер спасение, 4х25 м – эстафета с транспортировкой манекена, 4х50 м – эстафета с преодолением препятствий, 4х50 м – комбинированная эстафета.
Спортсмены сборной команды Вооруженных Сил РФ по спасению жизни в течение полутора месяцев готовились к соревнованиям в закрытом бассейн спорткомплекса «Плавательный» Самарского филиала ЦСКА. Учебно-тренировочные сборы завершились и команда готова к поездке в Китай.
На встрече с командой, посвященной проводам армейцев, врио начальника филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) Роман Махонин пожелал армейцам показать все свои навыки и характер, закаленный в воде армейского бассейна в Самаре, и вернуться в Россию с победой.
- Всемирные военные игры – событие грандиозное! Девиз Игр: «Военная Слава, Мир во всем Мире», а девиз ЦСКА – «Красно-синий - самый сильный!».
Российская сборная доказала это на прошедших военных играх в 2015 году, заняв первое место в медальном зачете. Не будем изменять традициям и на этот раз.
Пусть у вас никогда не будет сомнений в своих силах. Желаю только побед и новых рекордов, - добавил руководитель филиала.
Напутствовал военнослужащих и председатель Самарской губдумы, ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников. Он рассказал, что в юности мечтал стать военным, восхищаясь дисциплинированностью военнослужащих. Это качество, по мнению Котельникова, должно помочь армейцам победить на соревнованиях в Китае.
- Очень важна организация тренировок, подготовка команды в условиях, максимально приближенных к реальным. Состав команды сильный, будем побеждать, – отметил председатель регионального парламента.
Начальник команды - старший тренер спортивной команды ЦСКА по плаванию и прыжкам в воду майор Вооруженных Сил РФ Алексей Аленин подчеркнул, что
именно ЦСКА на сегодняшний день является ключевой организацией, которая развивает в России спортивный вид «Спасение на воде» и готовит на своих объектах спортсменов для участия в международных стартах.
Многократный победитель и призёр Всемирных игр, призёр чемпионатов мира и Европы на короткой и длинной воде, экс-рекордсмен мира, армейский пловец
прапорщик Николай Скворцов рассказал об особенностях заплывов в «Lifesaving»:
- В плавании ты плывешь от начала до конца дистанции, в спасении на воде все время идет сбой ритма, нужно сохранять трезвость ума, чтобы нырять, поднимать манекен со дна, заныривать под препятствия, плыть со спасательным поясом, передавать его. Технически этот вид достаточно сложный: все элементы
отрабатываются в связке с другими членами команды. Есть очень много ограничений, за которые могут дисквалифицировать. Например, манекен чуть наклонится и лицо коснулось воды – это дисквалификация. Лицо всегда должно быть над водой. По сути манекен – это прототип тонущего живого человека, которого
необходимо спасти. И весит он реалистично – 70 килограмм.
В завершение теплой встречи с армейцами врио начальника самарского филиала ЦСКА Роман Махонин вручил спортсменам памятные сувениры от ЦСКА, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара
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