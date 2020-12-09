Иван Сергеев: «Никогда не летал в отпуск за границу. Лучше в хоккей поиграю!»

49

Лучший бомбардир первенства ФНЛ в интервью Sportbox.ru — о предложениях из РПЛ, рекордах, встрече с губернатором, владикавказской «Барселоне», голевом чутье и уходе из «Торпедо».

«38 голов? Все рекорды когда-то бьют»

— Меня многие спрашивают: почему Сергеев до сих пор не в премьер-лиге? Переадресую этот вопрос вам.

— Это же не только от меня зависит. Дай бог, сейчас с «Крыльями» выполним задачу и меня оставят в команде. (Улыбается.) Слухи, что мной интересовались в РПЛ, доходили, но конкретики не было. Если честно, я по этому поводу не расстраивался.

— Неужели за то время, что выступали в «Торпедо», из премьер-лиги не было ни одного предложения?

— Когда с «Торпедо» мы вышли в ФНЛ и там долго лидировали, всем хотелось завоевать путевку в высший дивизион, поэтому о побочных вариантах никто не думал. Но потом грянула пандемия. К сожалению, она нас подвела, сезон остановили. Когда в том году был в отпуске, в прессе писали об интересе ко мне ЦСКА — но только писали, на меня никто не выходил.

— Свежий инсайд из трех источников: вы в фокусе внимания «Локомотива».

— От вас впервые слышу. Вообще хочу остаться в «Крыльях».

— В этом сезоне в связи с коронавирусом ФИФА разрешила игрокам менять три «майки». Пример — Дмитрий Воробьев, который уже успел отметиться в «Зените-2», «Химках» и «Оренбурге».

— Я сейчас полностью сосредоточен на Самаре. У нас есть задача, которую нужно всем вместе решить.

— О чем, если не секрет, после последнего матча с «Енисеем» с вами и Егором Голенковым в частном порядке общался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров?

— Спортивный директор клуба Сергей Корниленко сообщил, что с нами хочется поговорить губернатор. Мы сфотографировались с Дмитрием Игоревичем, он спросил, как дела, поздравил с победой, пожелал удачи. Отметил, что мы показали хорошую игру.

— По моим сведениям, есть негласное распоряжение губернатора, чтобы вы и Антон Зиньковский доиграли сезон в «Крыльях».

— Не слышал об этом. Повторюсь: хочу выполнить задачу с «Крыльями» и выйти в премьер-лигу. Предложения от других клубов? У меня контракт еще на полтора года.

— Для вас важны рекорды? Например, тот, что установил Руслан Мухаметшин, забив в переходном сезоне-2011/12 за «Мордовию» 31 мяч? От него, кстати, не так уж далеко ушел и абсолютный рекордсмен первой лиги — Андрей Федьков: он за «Терек» в 2004 году наколотил 38.

— Всегда отмечал, что индивидуальные награды — на втором плане. Нет разницы, кто будет забивать, главное, чтобы команда побеждала. В курсе, что Мухаметшин забил 31, мне об этом говорили, но я не загадываю. И не ставлю задачи побить это достижение. Если получится — хорошо. 38? В принципе все реально, нет предела человеческим возможностям. Все рекорды устанавливаются для того, чтобы их когда-то побили.

— С «Енисеем» вы могли оформить покер, но покатили мяч Дмитрию Цыпченко.

— Я командный игрок, и когда говорю, что мне все равно, кто забьет, не лукавлю. Если есть возможность отдать передачу партнеру, всегда это сделаю. В той ситуации, когда обыграл вратаря, увидел, что Дмитрий в лучшей позиции.

«С игры нравится забивать больше, чем с пенальти»

— Ваше голевое чутье — это врожденное?

— Сложный вопрос. Я выполняю свою работу. Получается забивать. Наверное, врожденное, с детства. Хотя в детстве все много забивали. (Улыбается.) У себя в Череповце, кстати, я играл центрального полузащитника, потом в «Строгино» — на краю. Нападающего во мне увидел тренер московской команды Владимир Анатольевич Щербак — и перевел в атаку.

— Вы — «король» добиваний, отскоков. Как просчитываете, куда полетит мяч?

— Интуиция. Это в голове срабатывает — куда и когда бежать.

— Над какими компонентами еще надо работать форварду Сергееву?

— Ой, все надо улучшать! Каждый день работать, развиваться. Нет предела возможностям.

— Кто для вас идеал нападающего?

— В детстве кумиром был «Зубастик» Роналдо. Сейчас нравятся Левандовский и Ибрагимович, которые уже много лет держат высочайший уровень. Им возраст не помеха! Это отличные примеры того, что каждый день нужно становиться еще сильнее.

— С пенальти в этом сезоне у вас всего два мяча, да и в «Торпедо» вы их били редко. Почему?

— С игры забивать нравится больше. Хотя если говорят пробить — бью. Не реализовал только один, в прошлогодней кубковой игре «Торпедо» — «Велес» в послематчевой серии, но мы все равно взяли верх. Так-то ответственности я не боюсь.

— В гостевой встрече с «Краснодаром-2» вы хотели исполнить 11-метровый, но у вас отобрал мяч Зиньковский — и попал в штангу. В итоге потеряли два очка.

— Антон у нас штатный пенальтист. Перед тем пенальти мы с ним о другом разговаривали. Ничего страшного, что он не забил.

— А зачем тогда мяч брали?

— Ему отдать. (Смеется.)

— Ваш тандем с Сарвели считался топовым в ФНЛ, но у Владислава, который был примой в «Чертаново», всего один гол. И от болельщиков ему достается на орехи.

— Влад пропустил концовку из-за травмы. Это большой талант, перспективный игрок, хорошо видящий поле: он и забить может, и отдавать. Но когда переходишь в другой клуб, требуется время на адаптацию, в том числе к партнерам. Он восстановится — весной все будет по-другому: Влад выйдет даже на более высокий уровень, чем показывал в «Чертаново». Обтереться надо. Кроме того, не забывайте, что у него много голевых передач. Хороший диспетчер, работает на команду. У нас классный коллектив, все друг за друга! Поэтому и идем на хорошем месте.

— «Крылья» начинали подъем, находясь перед 7-м туром на 15-й строчке, в конце октября возглавили таблицу, потом упали в хвост четверки, а завершили первую часть сезона на втором. Как оцениваете выступление команды?

— Поначалу чуть-чуть забуксовали — команда новая, молодая, надо было сыграться. Я пришел в «Крылья» перед 4-м туром, а в 6-м мы уступили в Красноярске «Енисею». После этого пошли в гору. Дома с учетом Кубка России — 13 побед подряд! Сейчас будут сборы — и мы станем еще сильнее. Думаю, решим задачу. Конечно, всегда хочется быть первым, где-то обидно теряли очки. В том же Оренбурге играли с преимуществом, но при счете 1:1 на 88-й минуте мяч попал в руку нашему защитнику в штрафной — пенальти. Стечение обстоятельств. Значит, повезет в следующий раз. Зато в последнем туре все конкуренты оступились, а мы разгромили «Енисей», порадовав болельщиков в холодную погоду. Все были довольны. График в нынешнем сезоне тяжелейший, усталость накопилась. Но перебороли себя, хорошо настроились. Теперь можно спокойно отдыхать.

— Кто из конкурентов опаснее — «Нижний Новгород», «Оренбург» или «Торпедо»?

— По игре мне больше всех понравилась «Алания». Это «Барселона» в ФНЛ! Думаю, владикавказцы еще ближе подберутся к четверке, составят конкуренцию. А кто опаснее? Наверное, «Торпедо». А так все сильны. Футбол — штука непредсказуемая. «Текстильщик» вон взял и обыграл «Нижний» — кто бы мог такое предположить?

— В теплые страны в отпуске полетите?

— Нет. Сейчас заехал в Москву к друзьям, заберу вещи — и к родителям в Череповец. Это не из-за пандемии, просто соскучился. Там у меня еще и сестра, две племянницы. Новый год встретим в семейном кругу.

— На какой курорт в последний раз летали?

— Никуда не летал.

— В смысле?

— Вот так, правда. За границу ездил только на сборы. Череповец мне милее. В хоккей люблю поиграть, если есть возможность.

— Охота, рыбалка?

— Летом, когда играл в «Торпедо», Артем Самсонов организовывал выезд на рыбалку. Неплохо поймали. Самый крупный трофей? Карп килограмма на три. Зимой же на рыбалку не хожу.

— Череповец — хоккейный город.

— Да. Я тоже поначалу хотел в хоккей, но у родителей не совпадал график работы, не могли возить меня на тренировки. На футбол же ездил после школы — сначала меня подвозили, потом сам, на автобусе. Затем выступал в КФК: клуба второго дивизиона в Череповце не было. А оттуда перебрался в «Строгино».

— Узнают вас в родном городе?

— Друзья и знакомые точно узнают. (Улыбается.) Мы собираемся, играем в футбол. Болельщики тоже за мной следят.

— Кто из известных футболистов родился в Череповце?

— Евгений Макеев, поигравший в «Спартаке». Хотя хоккеистов, конечно, больше. Шипачев, Бучневич, который сейчас в НХЛ, — это все наши, череповчане.

«Перегорел» перед матчем с «Торпедо»

— Расставание с «Торпедо» нелегко далось?

— Да, я там был два гола, сильно привык к клубу. Осталось много друзей, к которым всегда могу обратиться за помощью. Но сложилось так, как сложилось, такие обстоятельства. Люди знают, как все было.

— Обида на «Торпедо» осталась?

— Нет. Я тепло попрощался с болельщиками, пожелали друг другу удачи.

— Перед сезоном у «Торпедо» не было задачи выхода, она появилась уже после вашего ухода.

— Это тоже повлияло на решение. Моя мечта — играть в премьер-лиге, развиваться. Если бы задачу поставили, когда я еще был в команде, возможно, поступил бы по-другому.

— Как говорят, в Самаре ваша зарплата выросла в пять раз. От таких предложений не отказываются.

— Читал об этом. Неправда. Ну, в какие пять раз?

— «Крылья» как структура сейчас выше «Торпедо»?

— Выше. «Крылья» еще в прошлом сезоне выступали в РПЛ, да и вообще провели там подавляющее большинство сезонов. В Самаре для премьер-лиги все условия. «Торпедо» — клуб с великой историей, там играли Стрельцов, Иванов. Но сейчас у клуба нет базы. И стадиона пока нет.

— А еще «Крылья» летали чартером, например, в Оренбург.

— У каждого клуба свои потребности и возможности. В «Крыльях» поступили вот так. Нам, игрокам, остается поблагодарить руководство за такой шаг. Конечно, при таком плотном графике игр чартеры существенно экономят время — это влияет на восстановление и подготовку к матчам.

— С 9-го по 20-й тур помимо «Нефтехимика» вы не забили только «Торпедо». Сергей Игнашевич к вам хорошо подготовился.

— Я, наверное, перенастроился, «перегорел». «Торпедо» в том матче было сильнее (3:1). Против бывших одноклубников, которые знают твои качества, играть было непросто. Хотя на поле друзей нет. 90 минут матча — это маленькая война. Это уже за пределами стадиона мы — друзья, родственники.

— Когда сами играли за черно-белых, не нервировали заряды с фан-сектора против Игнашевича?

— Я ушел до того, как все это началось. Мы, между прочим, нормально играли на старте, но недобирали очков: обидно уступили на последних секундах в Ярославле, немного не дожали «Спартак-2», а уж «Акрон» полностью переиграли — просто не повезло. Внутри коллектива все было спокойно. Что же касается болельщиков «Торпедо», то они преданные, верные.

— Вы работали с Игнашевичем, Андреем Талалаевым, Игорем Колывановым, теперь — с Игорем Осинькиным. Одинаковых тренеров не бывает, и все же есть среди них такие, у кого философия схожая?

— Все очень разные. С разным видением футбола. От каждого я почерпнул что-то хорошее. Если брать эмоциональную составляющую, конечно, впереди Талалаев. Колыванов с Осинькиным, напротив, более спокойные.

— Осинькина называют тренерем-строителем.

— Да, мы постепенно набираем обороты. У Игоря Витальевича много тактики, на теориях он все показывает, разбирает. Команду собирали совсем в сжатые сроки — чем дальше, тем мы будем сильнее.

Фото: ФК «КС»