Интервью Дмитрия Комбарова о "Крыльях Советов", переходе Александра Соболева в Спартак и съемках в кино

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— Понимаю, к чему клоните. Да, перед зимней паузой пропустил из-за травмы четыре матча, но сейчас все в порядке. На сборах в Турции с самого начала работаю в общей группе.— Конечно. Уже привык. Но если хочется отметить дома, позвать родных, друзей, в перерывах между сборами можно наверстать.— В «Крыльях» имениннику дарят клубную футболку, где цифра на спине символизирует возраст игрока. Так что мне вручили майку с номером 33.— Нет. Там на ужин выносили торт со свечками.— Честно, чувствую себя гораздо моложе. Что в жизни, что на поле. На сборах любую нагрузку выдерживаю спокойно, как и пять лет назад.— То же самое. И физическое состояние, и душевное у нас точно не на 33.— Мне тяжелее даются первые три дня. Вкатываешься в работу, скидываешь лишний вес... Когда целый месяц отдыхаешь, а потом начинаются двухразовые тренировки — это непросто. Хотя я не из тех, кто в отпуске с утра до вечера валяется на пляже. Денек-другой в таком режиме провести могу, дальше уже хочется подвигаться. Поиграть в футбол, волейбол, сходить в тренажерный зал. Нельзя же раскладным приезжать на сборы.— Да это нормально. Я же не десять кило из отпуска привожу и не пять. Максимум — два.— Нет. За вес ни разу не штрафовали. Ни Карпин, ни другие тренеры. Сбрасываю быстро, даже в еде не обязательно себя ограничивать. Пару дней потренировался — все в норме.— Нет. И в «Динамо», и в «Спартаке» больше шести килограммов никто не притаскивал.— Обойдемся без фамилий.— Да, никаких поблажек. Вы удивлены?— Я — нет. Если соблюдаешь режим, правильно восстанавливаешься, можно и в этом возрасте без особых проблем переносить нагрузки.— Легко! Заканчивать карьеру в ближайшее время не собираюсь. Буду играть, пока силы и желание позволяют.— У Кобелева и Карпина. Пять ускорений по тысяче метров, затем шесть, семь... А-а, еще Семин как-то повез «Динамо» в Австрию, там по горам гонял — вверх-вниз, вверх-вниз. Мука! Мне кажется, для футболиста нет занятия хуже, чем беготня без мяча. Тяжело не только физически. Монотонность убивает.— Ну вы загнули! Сборы и курорт — вещи несовместимые. Просто у Божовича все через мяч. Много игровых упражнений. Есть, конечно, и беговые, но на короткие отрезки. Кроссы вообще не признает.— Я — «за». Когда жена и дети рядом, легче психологически, время быстрее пролетает. Не уверен, что нужно возить семью на все сборы, но на один — вполне. Кстати, так было в «Спартаке» при Карпине и Каррере.— О том, что мы виноваты перед самарскими болельщиками. Надо исправляться. Оставшуюся часть сезона провести так, чтобы не болтаться в зоне вылета. И уж точно избежать стыковых матчей. Сейчас в таблице плотность запредельная, любая команда из второй восьмерки после двух поражений может оказаться на нашем месте.— Абсолютно. Если бы мне тогда сказали, что к декабрю рухнем на 15-е место, в жизни бы не поверил. ЦСКА переиграли, да и в следующих матчах смотрелись неплохо. Но потом все разладилось. То не везло, то сами допускали ошибки. Даже не хочется вспоминать.— Это почему же?— Ну, в «Крыльях» еще форварды есть, надеюсь, весной себя проявят. Как тот же Соболев, от которого летом таких подвигов никто не ждал. А он раскрылся — и вот пошел на повышение.— По человеческим качествам никаких вопросов. А на поле — дерзкий, злой. Постоянно нацелен на ворота. Был бы вялым, слабохарактерным — никогда бы столько мячей не наколотил.— «Спартак» в обороне не отсиживается, много атакует через фланги. Навесы, подачи — Соболеву только это и надо. Моменты у него наверняка будут. Лишь бы реализация не подкачала.— Если вы о давлении болельщиков, то здесь расклад простой. При хорошей игре Соболева будут на руках носить. При плохой — сразу начнут втаптывать в грязь.— Согласен. Но у спартаковских болельщиков выражено особенно ярко. Любят они бросаться в крайности. Ну а в остальном Соболев сам разберется, не маленький. На сборе в Турции подходил ко мне, спрашивал, куда лучше перейти. Вариантов-то хватало. Я ответил: «Если зовут в «Спартак» — соглашайся, не раздумывая!» На мой взгляд, он сделал правильный выбор.— Не-а.— Вот об этом наслышан. Какие-то новости долетают. Федор — молодец, что решился на отъезд. Но внезапностью удивил. Ничто не предвещало такого поворота, и вдруг бац — в «Сельте»!— «Крылья Советов» взяли шефство над этой командой, проводят разные мероприятия. Когда услышал, что у ребят нет зимних курток, предложил: «Давайте куплю, будет пацанам новогодний подарок». Я давно вовлечен в благотворительность, помогаю детским домам, тяжелобольным ребятишкам оплачиваю счета на лечение. Это искреннее желание, которое идет от сердца. Раньше не афишировал, а сейчас понимаю, что о таких вещах говорить надо. Потому что это пример для всех. Людям, попавшим в трудную ситуацию, помощь нужна как воздух.— Я вам так скажу. Есть возможность — помогай. Не стоит все сводить к финансам. Организацией благотворительных программ в основном занимаются обычные люди. И они, и волонтеры делают намного больше, чем те, кто просто выделяют деньги. Ведь часто требуется не только финансовая помощь, но и внимание, поддержка, доброе слово.— Надо доверять крупным фондам, у которых прозрачная система отчетности. Я стараюсь направлять деньги адресно, конкретному человеку. Предварительно встречаюсь с ребенком и его родителями, проверяю все, включая документы.— Разговаривал по видеосвязи — и с ней, и с мамой, которую зовут Людмила. А девочку — Софья. У нее проблемы с ногами, сейчас на лечении в Китае. Я давно ей помогаю, 200 тысячами дело не ограничилось.— В том числе. Был открытый сбор в интернете, люди переводили разные суммы — кто сколько может. Еще участвую в социальных программах. Например, год назад посетил реабилитационный центр, где лечат тех, кто страдает наркотической, алкогольной и игровой зависимостью. На очереди поездка в колонию для несовершеннолетних.— Социальные программы — тоже очень важная история. Нельзя отворачиваться от человека, который попал в беду. Наоборот, с ним нужно работать. Помогать, мотивировать, возвращать к нормальной жизни.— Ничего ужасного я не увидел. Территория закрытая, но нет колючей проволоки, клеток, наручников. Просто огромный дом, где люди проходят лечение.— Бог миловал. Я и сам к азартным играм равнодушен. В казино заглянуть могу, но без сумасшествия. Заранее выделяю небольшую сумму, с которой готов расстаться. Как проигрываю — встаю и ухожу.— Фильм про войну, называется «Перевод с немецкого». Покажут на канале «Россия-1» ближе к Дню Победы. У меня роль милиционера.— Нет. Только сцену с моим участием, которая и вошла в картину. Минуты полторы. Продюсеры сначала мне прислали ролик, потом в интернете выложили.— Ха! Шикарная игра! Если серьезно, теперь понимаю, насколько тяжелая у актеров профессия. Маленький эпизодик снимали часов пять.— Что конкретно сказал Глушаков, уже не помню. У друзей и знакомых реакция была одинаковая. Никто не верил, по десять раз переспрашивали: «Это правда ты?!» Кто-то шутил: «Когда за «Оскаром» поедешь?»— Вот такое — про войну. «В бой идут одни старики», «Максим Перепелица», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны»... Вся советская классика. Из современных — «Штрафбат», раза три пересматривал. Недавно открыл для себя «Ленинград 46». Очень интересно! Еще люблю фильмы Мартина Скорсезе.— «Однажды в Голливуде». Даже не досмотрел. Отзывы вроде хорошие, на «Оскар» номинирован, но мне вообще не зашел. Бывает.Фото: пресс-служба ФК "КС"