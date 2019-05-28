Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 28 мая, 21:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/05:
USD 64.46
-0.15
EUR 72.19
-0.13
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Информация о билетах на матч "Крылья Советов" – "Нижний Новгород"

28 мая 2019 20:43
49
29 мая начинается продажа билетов на ответный стыковой матч между
В среду, 29 мая, начинается продажа билетов на ответный стыковой матч между "Крыльями Советов" и "Нижним Новгородом", который состоится 2 июня на "Самара Арене" и начнется в 18:00. Стоимость билетов от 100 рублей.

Приобрести их можно в разделе "электронные билеты", а также в клубных магазинах на стадионе "Металлург" (ул. Строителей, 1) и ТЦ "Сила Спорта" (Московское шоссе, 17, второй этаж). Также покупка билетов возможна в кассах по адресам:

1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.

2. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.

3. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.

4. ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17

5. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)

6. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.

7. СК "Металлург", ул. Строителей, 1.

8. ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52А.

Время работы касс с 10:30 и далее в режиме работы ТЦ. Время работы кассы в ТЦ "Сила Спорта" – с 10:30 до 20:00, в магазине на стадионе "Металлург" – с 11:00 до 19:00.

Система продажи "электронных билетов" не может быть подключена к системе обработки персональных данных граждан РФ, поэтому проверка достоверности предоставляемых в электронном виде номеров паспортов и свидетельств о рождении, а также их родственных связей, не представляется возможным. В связи с этим скидки на детские билеты возможно сделать лишь при личном обращении.

Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении). Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.

Билеты не продаются в сектора D113 (½), D115 (½). При покупке билета в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург" в зону гостеприимства разовый автопропуск – в подарок (количество парковочных мест ограничено).

Скидка 50% предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B, С, D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп продаются в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:00.

В связи с УЧАСТИВШИМИСЯ случаями спекуляции убедительно просим Вас приобретать билеты на домашние матчи "Крыльев Советов" ТОЛЬКО на официальном сайте клуба (www.KC-CAMAPA.ru), а также в указанных на сайте билетных кассах. Напоминаем, что билет, купленный официально, не только гарантированно позволит Вам попасть на игру, но и сэкономит Ваши средства, поскольку спекулянты значительно завышают цену, передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:      пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1034
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
855
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1129
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8145
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8618
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8328
Весь список
Спорт в регионе
28 мая 2019  20:43
29 мая начинается продажа билетов на ответный стыковой матч между "Крыльями Советов" и "Нижним Новгородом", который состоится 2 июня на "Самара Арене".
Информация о билетах на матч "Крылья Советов" – "Нижний Новгород"
29 мая начинается продажа билетов на ответный стыковой матч между "Крыльями Советов" и "Нижним Новгородом", который состоится 2 июня на "Самара... Спорт в регионе
49
28 мая 2019  13:18
Самарские спортсмены завоевали медали первенства России среди лиц с ПОДА
Самарские спортсмены завоевали медали первенства России среди лиц с ПОДА
Это два золота и две бронзы. Спорт в регионе
151
28 мая 2019  11:29
Аветисяну «Крылья Советов» не нужны
Аветисяну «Крылья Советов» не нужны
Бизнесмен заявил, что с него хватит и баскетбола. Спорт в регионе
210
27 мая 2019  15:30
Игра начнется в 19:00.
Матч «Нижний Новгород» - «Крылья Советов» пройдет 30 мая на стадионе «Нижний Новгород»
Игра начнется в 19:00.  Спорт в регионе
351
27 мая 2019  14:39
«Самаре» удалось сохранить костяк чемпионской команды.
БК «Самара» продлил контракты с лидерами чемпионской команды
«Самаре» удалось сохранить костяк чемпионской команды.  Спорт в регионе
280
26 мая 2019  22:37
В последнем туре 21-летний нападающий армейского клуба оформил дубль и не оставил шансов конкурентам.
Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России
В последнем туре 21-летний нападающий армейского клуба оформил дубль и не оставил шансов конкурентам.  Спорт в регионе
244
26 мая 2019  21:51
В матче за третье место сборная России в Братиславе одолела команду Чехии. Основное и дополнительное время завершились вничью со счетом 2:2.
Сборная России выиграла бронзовые награды хоккейного чемпионата мира
В матче за третье место сборная России в Братиславе одолела команду Чехии. Основное и дополнительное время завершились вничью со счетом 2:2.  Спорт в регионе
279
Весь список


Видео
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
310
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
583
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
601
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
15025
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
610
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
653
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
447
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
558
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
493
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
921
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
847
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
778
Весь список

Мероприятия
В Честь 88-летия САТОБ на площади Куйбышева состоится грандиозный детский праздник
Работники ПАО Кузнецов выступят на Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech в команде Ростеха
В Струковском парке пройдет областной праздник «Город детства», посвященный Международному дню защиты детей
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные