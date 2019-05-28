Информация о билетах на матч "Крылья Советов" – "Нижний Новгород"
28 мая 2019 20:43
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Приобрести их можно в разделе "электронные билеты", а также в клубных магазинах на стадионе "Металлург" (ул. Строителей, 1) и ТЦ "Сила Спорта" (Московское шоссе, 17, второй этаж). Также покупка билетов возможна в кассах по адресам:
1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.
2. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.
3. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.
4. ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17
5. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)
6. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.
7. СК "Металлург", ул. Строителей, 1.
8. ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52А.
Время работы касс с 10:30 и далее в режиме работы ТЦ. Время работы кассы в ТЦ "Сила Спорта" – с 10:30 до 20:00, в магазине на стадионе "Металлург" – с 11:00 до 19:00.
Система продажи "электронных билетов" не может быть подключена к системе обработки персональных данных граждан РФ, поэтому проверка достоверности предоставляемых в электронном виде номеров паспортов и свидетельств о рождении, а также их родственных связей, не представляется возможным. В связи с этим скидки на детские билеты возможно сделать лишь при личном обращении.
Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении). Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.
Билеты не продаются в сектора D113 (½), D115 (½). При покупке билета в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург" в зону гостеприимства разовый автопропуск – в подарок (количество парковочных мест ограничено).
Скидка 50% предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B, С, D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп продаются в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:00.
В связи с УЧАСТИВШИМИСЯ случаями спекуляции убедительно просим Вас приобретать билеты на домашние матчи "Крыльев Советов" ТОЛЬКО на официальном сайте клуба (www.KC-CAMAPA.ru), а также в указанных на сайте билетных кассах. Напоминаем, что билет, купленный официально, не только гарантированно позволит Вам попасть на игру, но и сэкономит Ваши средства, поскольку спекулянты значительно завышают цену, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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