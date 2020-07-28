Игроки "Крыльев" прошли углубленный медицинский осмотр, который традиционно проводится перед началом нового сезона. Обследование проводилось в Москве в лечебно-реабилитационном центре Минздрава России. Необходимые процедуры прошли все игроки нашей команды.
Сегодня вечером "Крылья" проведут тренировку под руководством Игоря Осинькина
.
– Сегодня мы посмотрели, в каком состоянии игроки находятся после интенсивного игрового цикла, который был в концовке Чемпионата. По результатам могу сказать, что состояние футболистов хорошее. Сейчас паузы между сезонами практически не было, но медосмотр прошел по той же программе, что и обычно. В какой форме находятся игроки, можно будет сказать по ходу первенства, но тредмил-тест, к примеру, ребята сегодня сдали великолепно, все выдержали нагрузку, которая сегодня была во время его проведения, – отметил главный врач ПФК "Крылья Советов" Кюри Чачаев
, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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