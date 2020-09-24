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Игорь Осинькин: Надо не только брать очки, но и наигрывать связи, и мы на правильном пути. Видео

24 сентября 2020 15:49
139
"Да, мы знаем, какая колючая команда наш следующий соперник "Нефтехимик", что очень тяжелый матч предстоит."

Перед началом пресс-конференции после победного матча с "Динамо-Брянск" (7:0) Игорь Осинькин, как и все футболисты после игры, в рамках акции #ДайПять к пятой подряд победе, получил символический подарок.

– Спасибо, и ребята заслужили такие подарки, и болельщики заслужили, которые верят в нас. Главное, что болельщики готовились и верили, что мы победим, и мы тоже верили. Мы забили на первой минуте, это всегда хорошо, это помогает, и нам стало легче. К 28 минуте было уже 3:0. Конечно, мы после этого полностью контролировали игру. Мы понимали, что у соперника есть какие-то сложности с составом, и на нашем широком и быстром поле мы должны иметь преимущество. Порадовало, что мы забили голы с комбинаций, которые мы тренируем, потому что то, о чем мы договариваемся, приносит плоды, тренерам и футболистам такие мячи всегда приятны. Конечно, после такого старта и такого окончания прошлого сезона нам нужен позитив. Мы понимаем, что играли последние игры с не самыми сильными командами, но с ними тоже надо брать очки. И в это время надо не только брать очки, но и наигрывать связи, и мы на правильном пути.

– Что случилось с Никитой Черновым? Можно ли сейчас сказать о серьезности повреждения?

– У него очень большая гематома, соперник сильно ударил в голень, можно сказать проткнул, очень большая опухоль. Сможет ли он играть в следующей игре, я не знаю. Будем смотреть на динамику, как она пойдет, как будет заживать рана и гематома. Надеюсь, всё будет хорошо.

– Впереди две трудные игры. Можно ли считать, что предыдущие матчи позволили команде сыграться и позволили наверстать отсутствие предсезонной подготовки?

– Наверное, это нам помогает почувствовать стиль игры, то, как мы должны играть. И игры со слабыми командами тоже должны приносить пользу. Да, трудные игры нас ждут. Да, мы знаем, какая колючая команда наш следующий соперник "Нефтехимик", что очень тяжелый матч предстоит. Следующие матчи по своему характеру будут другие, передает пресс-служба ФК "КС".

Видео здесь.

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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