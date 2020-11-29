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Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2.
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Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше

29 ноября 2020 21:30
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Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2.

Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2.

– Началась сразу сумбурная игра, первый же рикошет и пропускаем мяч, удобно на ногу игроку "Оренбурга" лег мяч. И мы фактически с самого начала начали отыгрываться с 0:1. Мы не допускали моментов у своих ворот, но и не создавали сами в первой половине первого тайма. Не создавали, боролись за инициативу, хотели понять игру, никак она нам не давалась, судейские свистки в это время были настолько непонятны, совсем по разному позволялось бороться командам, совсем по-разному. Не хотел бы отмечать это, но здесь некрасиво, нехорошо. Потом мы выиграли борьбу за инициативу и стали создавать моменты, которые обязаны были забивать. Один в итоге забили, и еще могли забить. И тут какая-то непонятная ситуация в концовке, когда мы доминировали, вдруг мы две минуты не можем мяч отнять. Я еще не пересмотрел момент, было ли касание рукой, в итоге пенальти и удаление. За что первая карточка Солдатенкову, я даже не понимаю. Дальше мы не смогли восстановить игру, слишком мало было времени для того, чтобы что-то вернуть. На протяжении большей части встречи мы играли лучше и создали намного больше моментов, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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