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Игорь Осинькин: "Крылья" должны играть так, чтобы радовать всех"

29 июля 2020 19:14
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Главный тренер "Крыльев" рассказывает о подготовке к матчу с "Балтикой", своем решении возглавить самарскую команду, новом тренерском штабе, комплектовании команды и своей работе в Академии Коноплева.
Главный тренер "Крыльев Советов" рассказывает о подготовке к матчу с "Балтикой", своем решении возглавить самарскую команду, новом тренерском штабе, комплектовании команды и своей работе в Академии Коноплева, передает пресс-служба ФК "КС".

Из "Чертаново" в "Крылья" за 24 часа

– Предложение получил 25 числа. В течение нескольких часов вопросы с "Чертаново" были решены, сразу бросить команду не мог – 26 числа у ребят была игра. Доработали тот этап, забрал трудовую книжку и вечером воскресенья был уже на базе "Кратово". С этого момента работа не прекращается – собрания, встречи, беседы непрерывным потоком. Но это работа хорошая, интересная, и, уверен, мы с ней справимся. Есть хороший материал, хорошие футболисты, "Крылья" должны играть так, чтобы радовать всех.

Сейчас будет идти комплектование команды – сложный многофакторный процесс. Сказать, что через три дня все будет хорошо, к сожалению, невозможно. В первую очередь – другой лимит на легионеров. Нужно решить юридические вопросы, есть контрактные обязательства, есть видение руководства, мое мнение. В целом мы обозначили руководству тех игроков, которых мы бы хотели и могли сохранить, понимая реалии ФНЛ. День за днем потихоньку будем приближать ситуацию, в которой будем знать – остались только те футболисты, которые хотят играть, хотят развиваться и побеждать в ФНЛ.

Чтобы молодые игроки прогрессировали, рядом всегда должны быть те футболисты, которые могли бы поделиться своим жизненным опытом, подать пример поведением и футбольными заслугами. Когда мне сказали, что есть возможность сохранить в команде Александра Гацкана, я с удовольствием сказал "да", также есть опытные Дмитрий Комбаров и Максим Канунников, который, к сожалению, пока продолжает восстанавливаться. Есть еще достаточно игроков, которые уже много повидали, в том числе, знают, как выходить из ФНЛ в РПЛ. Также уже привлечена к работе с командой довольно большая группа игроков из "Чертаново", среди которых есть интересные ребята.

Вернуть игру, вернуться в РПЛ

– И первая, и вторая, и третья задача – это вернуться в Премьер-лигу. Также какой-то у команды пропала игра. Надеюсь, с этим мы тоже справимся и у "Крыльев" появится игра, появится узнаваемое лицо. Нужно омолаживать команду, нужно опираться на местных воспитанников. Я, как человек, который уже строил определенным образом эту работу в Академии им. Коноплева, знакомясь с инфраструктурой "КС", понимая, что у нас не будет молодежки, сказал о необходимости создания второй команды. Самые перспективные игроки региона должны собираться в этой команде, в ней играть. Надеюсь, эта работа у нас также получится, но есть определенные сложности – многие ребята из дубля "Крыльев" уже востребованы. Владимир Кухлевский, помогавший нам здесь, займется формированием второй команды, которая должна быть боеспособной единицей. Рассчитываем на его знания местных футболистов и их возможностей.

В тренерском штабе – два экс-нападающих "Крыльев" и первый тренер Сычева, Кухлевский возглавит "Крылья Советов-2"

– Старшим тренером будет Сергей Булатов. Он хорошо известен, в том числе и по игре за "Крылья", после карьеры игрока он остался жить в Самаре, здесь его семья, и только последние годы по работе переехал в Москву. Сергей – известный специалист, имеющий опыт работы главным тренером, самое главное – он понимает футбол, он – единомышленник. Другой помощник – Михаил Иванович Семерня, который в чертановские годы и пару лет в Тольятти помогал мне. Также у него есть опыт работы в помощником главного тренера в Омске на уровне ФНЛ. Если же говорить о большом футбольном мире, Михаил Иванович – первый тренер Дмитрия Сычева, который воспитал его от начала и до конца, оказал огромное влияние на тот футбол, который Сычев показывал.

Продолжат работу знакомые самарским болельщикам Виктор Гаус и Сергей Корниленко. От них сейчас получаем информацию по команде. Работаем в полном составе, иногда по восемь часов подряд. Владимир Кухлевский, как уже говорил, будет работать с нашей второй командой, там очень много важной работы.

Матч с "Балтикой" как старт нашей качественной игры в сезоне

– С "Балтикой" играли в прошлом и в позапрошлом сезоне. Команду возглавляет Евгений Калешин, который был одним из моих помощников в "Кубани". Это сильный молодой специалист, который действительно фанат своего дела, много читает, развивается. И у него такая же интересная команда, которая будет одним из фаворитов за выход в РПЛ. Конечно, не хотелось бы нам в первом матче встречаться с уже сыгранной сформированной командой. "Балтика", примерно полтора года играет одним составом, точечно усиливается.

Мы сейчас, конечно, в другом состоянии. Нам надо понять, кто будет играть, кто готов оставаться, а кто, может быть, на распутье. Важно полагаться только на людей, которые будут частью предстоящего пути. В этой ситуации, конечно, есть беспокойство. Но есть и планы, как ее преодолеть. Я уверен, что в том числе, с помощью болельщиков, которые смогут попасть на матч, за счет своего поля, стадиона, мы получим преимущество и результат, который станет стартом нашей качественной игры в сезоне.

Восемь лет, шесть чемпионских кубков, Зобнин, Дзагоев и Кутепов и полный самарский стадион

– Восемь лет – это действительно большой срок, в который была проделана удачная плодотворная работа, по которой нас знаю, которую все вспоминают. Я не только был наставником главной команды Академии, но и три года – с 2006 по 2008 – работал спортивным директором, совмещая должности. Именно на этот период пришлись, наверное, лучшие результаты Академии. Тогда мы за три года выиграли шесть Чемпионатов России, два уступили по пенальти. Понимали, что победы не самое главное, но они идут рядом с обучением. Результаты мы увидели на Чемпионате мира – в удачно выступившей сборной России играли Зобнин, Дзагоев и Кутепов, воспитанники Академии, прошедшие в том числе и через нашу команду, через мои руки. Хотелось бы возродить вот такую сильную Академию, но это по-настоящему огромная работа.

– Я вырос так, что привык смотреть вообще все футбольные матчи, какие могу. Конечно, смотрел все игры "Крыльев", по возможности не пропускал даже матчи "Лады". В Самаре в 2005 году на стадионе было по-настоящему много болельщиков, своя футбольная аура, специфическая культура, хотя "Металлург" нельзя было сравнить с тем стадионом, что есть сейчас. Надеюсь, когда закончится пандемия, болельщики будут радовать нас своим присутствием, а мы будем радовать их игрой. Но для этого предстоит хорошо поработать.

Несколько своих воспитанников в основе "Крыльев" – результат структурной работы, которую надо вести годами

– Для того, чтобы в основе "Крыльев" играли пять-шесть своих воспитанников, нужна сильная школа. Не бывает, чтобы за одну секунду мы какую-то работу сделали – по хлопку, по щелчку пальцев. Если мы сейчас скажем "надо сделать" и через день начнем требовать ответную реакцию, результат – ничего не получится. Это структурная работа, которая идет годами. В Академии Коноплева результат тоже пришел не сразу. При этом тогда был своеобразный вакуум в организации работы футбольных школ и соревнований в России. Академия опередила всех, начав тренироваться, готовить ребят в современном европейском ключе, и за счет этого получила большое преимущество на 2006-2008 годы и немного дольше. Потом Академия не стала хуже работать, но появились ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Локомотив" – клубы, возможности, которых даже больше. И в Академии результат пришел через пять-шесть лет, и у Галицкого поколение с Игнатьевым, Шапи, Уткиным, Сафоновым, стрельнуло на восьмой-10-й год. Если мы где-то обидимся, прервем эту цепочку – все придется восстанавливать с нуля. Считаю, что Самара должна иметь свою сильную школу совместно с Академией Коноплева, которая была бы конкурентоспособна с вышеперечисленными клубами и "Рубином", который тоже сейчас опережает "Крылья" в направлении работы с молодежью. Это очень важный момент, очень длительная работа, и она должна быть только планомерной, последовательной и глубокой.

Видео здесь.


 
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