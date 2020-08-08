Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"

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– Игра для нас не сложилась, не получилась. Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "Велес" в этом достойно себя показал. Если взять первый тайм – мы пропустили, но "Крылья" создали больше моментов. Мы должны играть лучше и дисциплинированнее. Нельзя допускать эпизодов, которые мы допускали сегодня. Будем наводить игровую дисциплину. Сегодня были некоторые случайные моменты, некоторые моменты мы обсудим внутри команды, чтобы они не повторялись, передает пресс-служба ФК "КС".