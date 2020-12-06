Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением

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Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0), сообщается на сайте ФК.

– Погода накладывала определенный отпечаток. На домашней арене всегда идеальное поле. Но сейчас перед игрой было минус пятнадцать – минус семнадцать и мы понимали, что оно не будет такого качества, и были опасения, что контроль мяча на таком поле может не получиться. В любом случае, мы настраивались на быструю агрессивную игру. Мы понимали, что соперник имеет определенные сильные и слабые качества, и ему в первую очередь нельзя отдавать инициативу. У них качество передач одно из самых высоких в лиге, и если отдать инициативу и контроль, у нас могли бы быть проблемы. С самого начала мы начали создавать голевые моменты, их было достаточно много. Хорошо, что уже в первом тайме мы повели с большим запасом. Далее, второй тайм был, такой технический. Мы понимали, и соперник, что контроль над игрой нельзя упустить, и в этот момент соперник чуть больше владел мячом, а мы больше создали моментов. Сейчас самое главное для нас, что мы с хорошим настроением уходим в отпуск после сверхсложного календаря, который у нас был за эти четыре с половиной месяца.

– Поделитесь планами, как будет строиться "межсезонье".

– Мы собираемся 9 января. До этого мы тоже должны сделать определенную работу, в первую очередь – отдохнуть. Я считаю, это очень важно. Подготовительную часть к возобновлению сезона мы проведем в Турции. Сборы будут короче, чем обычно. 21 февраля будет кубковый матч с "Химками" и 27 февраля у нас важнейший матч на выезде с "Нижним Новгородом". Мы понимаем, что первые же матчи будут очень серьезные и важные.