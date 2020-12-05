Губернатор провел совещание по развитию «Крыльев Советов»

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В субботу, 5 декабря, Дмитрий Азаров провел рабочее совещание, посвященное развитию клуба «Крылья Советов». Глава региона пригласил к разговору членов совета директоров, ветеранов клуба, руководителей двух футбольных юношеских академий — Академии «Крылья Советов» и Академии им. Коноплева, а также членов регионального правительства и спонсоров клуба.

Сегодня же стало известно, что Председатель Совета директоров АО КБ «Солидарность» Сергей Аракелов войдёт в состав совета директоров клуба «Крылья Советов». Он принял участие в совещании, а затем поддержал команду вместе с другими болельщиками на встрече с ФК «Енисей», которая принесла «Крыльям» блестящую победу 4:0.

«Мы приняли решение о том, что Сергей Ашотович лично войдет в состав совета директоров клуба «Крылья Советов», за что хочу его поблагодарить. Сегодня банк «Солидарность» является единственным региональным банком Самарской области. При этом банк работает во многих субъектах РФ и входит в топ-50 банков страны, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы развиваем партнерство, сотрудничество с банком по разным направлениям. Это предоставление финансовых услуг, консалтинг, совместные проекты в социальной сфере. Я рад сегодня сообщить о том, что мы будем развивать наше сотрудничество и в рамках клуба Крылья Советов. В предыдущий период банк уже участвовал в судьбе клуба, на сегодняшний момент является спонсором клуба. Мы рассчитываем, что мы расширим этот спектр сотрудничества».

Сергей Аракелов отметил, что впервые сегодня следил за матчем с трибуны. По его мнению, сегодняшняя победа была важна как для команды, так и для болельщиков: «Я поздравляю всех жителей Самарской области с победой команды, потому что мне кажется, перед большим перерывом это необходимо было сделать. На самом деле, очень приятно, как сегодня выглядела команда и как она играла»

Напомним, банк «Солидарность» имеет более чем 30-летнюю историю. Руководитель банковской организации отметил: несмотря на то, что банк уже стал не только региональным, но и федеральным, открылись большие возможности в рамках международного сотрудничества, «Солидарность» всегда позиционировала себя именно как самарский банк.

«Мы понимаем, что на сегодняшний момент клуб «Крылья Советов» нуждается в определённом реформировании. Мы видим, что пришло время, когда нужно немножко по-другому посмотреть на финансовую составляющую, на структуру клуба, посмотреть на профпригодность менеджмента и игроков. И с учетом этого мы приняли решение о том, что банк «Солидарность» совместно с Правительством региона будет активно принимать участие в управлении клубом», – отметил Сергей Аракелов.

Уже в ближайшее время банк предметно займется урегулированием задолженности клуба, сформированной в предыдущий период перед «Газбанком», санацию которого сейчас проводит Агентство по страхованию вкладов. Речь идет о сумме порядка 500 млн.рублей.

«Как вы знаете, это долг, который был сформирован давно. «Солидарность» берет на себя вопрос урегулирования данной задолженности»,- подчеркнул Сергей Аракелов.

Губернатора Самарской области отметил, что участие банка позволит повысить качество управления клубом. «Очень рассчитываю, что те современные, эффективные бизнес-подходы к управлению, которые сегодня работают в банке и приводят к успеху, в том числе по многим финансовым показателям развития банка, будут успешным образом применены и в клубе Крылья Советов,- подчеркнул Губернатор. — Это давно назрело — для того, чтобы здесь было налажено, в том числе, эффективное финансово-экономическое управление. И специалисты банка нам готовы в этом помочь, за что Сергея Ашотовича хочу еще раз поблагодарить».

В ходе совещания Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий представил концепцию развития клуба на несколько лет вперед. Он касался, в том числе, подготовки игроков и выстраивания «пирамиды» подготовки местных футболистов.

«Это рабочий документ. Он требуется для того, чтобы мы все вместе, объединив усилия, потрудились, и стратегия клуба действительно появилась. В ближайшее время мы рассчитываем, что с учетом сегодняшнего обсуждения, замечаний, предложений, стратегия будет представлена на совете директоров. Совет директоров клуба определится — принимать ее, либо еще доработать. Но основа этого документа сегодня существует, и все посылы, о которых мы говорили, в том числе, с вами, с болельщиками, о том, что, в первую очередь, это клуб, который должен основываться на местных талантах, на местных кадрах, они, конечно же, в этих концептуальных подходах прописаны, — подчеркнул по итогам обсуждения Глава региона. — Судьба матча решается на поле, и результат зависит в первую очередь от команды. А все возможности для того, чтобы клуб развивался, для того, чтобы все контрактные обязательства исполнялись, созданы. Вспомните, несколько лет назад — постоянно задолженность по зарплате, невыплаты, неустойки, клуб все время на грани того, что отнимут лицензию. Нет такого давно. Все возможности созданы»

Также Дмитрий Азаров поблагодарил за работу на посту Председателя совета директоров клуба Александра Фетисова. «В самый трудный период Александр Борисович был в клубе по моему поручению. Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции он, как зампред Правительства по социальной сфере, должен концентрировать все свое внимание на противодействии угрозе распространения инфекции, на системе здравоохранения, и в равной степени — на системе социального обслуживания, восстановлении рынка труда. И отвлекаться на эти футбольные страсти нет ни необходимости, ни возможности. В этой связи мы совместно приняли решение, чтобы в совете директоров он дальше не работал, не отвлекался на это. Сейчас действительно есть фронт боевых действий, где его усилия, концентрация должна быть максимальной. Кто будет председателем, решит совет директоров на своем собрании», – резюмировал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.