Губернатор предложил руководству «Крыльев Советов» «ответить должностями»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил сменить руководство футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает РБК со ссылкой на ГТРК «Самара». По итогам сезона 2019/20 самарский клуб покинул Российскую премьер-лигу (РПЛ), заняв в таблице предпоследнее, 15-е место.
«Руководители клуба не справились с задачей, которую перед ними ставили. Они говорили про 10-е место — за свои слова надо отвечать, в том числе должностями. Они не справилось с обещаниями, данными болельщикам», — заявил чиновник.
«Руководство не справилось с задачей, значит, надо их освобождать от занимаемых должностей», — также сказал губернатор (цитата по Sport24
).
Глава региона призвал не пенять на судейство. По его мнению, результаты команды обусловлены качеством ее игры. Кроме того, Адамов обозначил новый вектор в развитии клуба после понижения в классе — «Крылья Советов» должны строить команду, основанную на собственных воспитанниках.
«Сейчас нового тренера взяли, который работал в Академии Коноплева. У него есть воспитанники — ребята, которые достигли уровня сборной России. Надеюсь, что сейчас он будет опираться именно на молодых ребят», — сказал губернатор.
27 июля было объявлено о назначении на пост главного тренера «Крыльев Советов» экс-наставника московского «Чертаново» Игоря Осинькина. Он считается первым тренером полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. С игроком сборной России он работал в Академии футбола имени Коноплева.
Фото: ФК "КС"/РБК
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