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Губернатор предложил руководству «Крыльев Советов» «ответить должностями»

28 июля 2020 22:56
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Дмитрий Азаров отметил, что руководители клуба не выполнили обещание занять десятое место по итогам чемпионата России.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил сменить руководство футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает РБК со ссылкой на ГТРК «Самара». По итогам сезона 2019/20 самарский клуб покинул Российскую премьер-лигу (РПЛ), заняв в таблице предпоследнее, 15-е место.

«Руководители клуба не справились с задачей, которую перед ними ставили. Они говорили про 10-е место — за свои слова надо отвечать, в том числе должностями. Они не справилось с обещаниями, данными болельщикам», — заявил чиновник.

«Руководство не справилось с задачей, значит, надо их освобождать от занимаемых должностей», — также сказал губернатор (цитата по Sport24).

Глава региона призвал не пенять на судейство. По его мнению, результаты команды обусловлены качеством ее игры. Кроме того, Адамов обозначил новый вектор в развитии клуба после понижения в классе — «Крылья Советов» должны строить команду, основанную на собственных воспитанниках.

«Сейчас нового тренера взяли, который работал в Академии Коноплева. У него есть воспитанники — ребята, которые достигли уровня сборной России. Надеюсь, что сейчас он будет опираться именно на молодых ребят», — сказал губернатор.

27 июля было объявлено о назначении на пост главного тренера «Крыльев Советов» экс-наставника московского «Чертаново» Игоря Осинькина. Он считается первым тренером полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. С игроком сборной России он работал в Академии футбола имени Коноплева.



Фото: ФК "КС"/РБК





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