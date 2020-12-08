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Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию.

8 декабря 2020 18:29
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Председатель Совета Директоров банка «Солидарность» войдет в состав Совета Директоров ФК "Крылья Советов"

5 декабря Председатель Совета Директоров АО КБ «Солидарность» Сергей Аракелов прибыл в Самару и принял участие в совещании, которое провёл Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Мероприятие было посвящено развитию Футбольного клуба «Крылья Советов».

На совещании Губернатор Дмитрий Азаров объявил о том, что Председатель Совета Директоров Банка Сергей Аракелов лично войдет в состав Совета Директоров клуба.

«Любые достижения базируются в первую очередь на прочной, стабильной, прозрачной финансовой основе, обеспечивающей динамичный рост и реализацию амбициозных целей.

Развитие клуба несомненно позволит вовлечь в спортивное движение больше молодых людей, которые в перспективе, став профессиональными спортсменами высокого уровня, всегда будут ассоциироваться как воспитанники профессиональной спортивной школы Самарской области.

Полагаю, что накопленные Банком «Солидарность» за прошедшие тридцать лет компетенция и опыт в сфере управления финансами при тесном взаимодействии с руководством региона обеспечат финансовую прозрачность клуба, эффективное урегулирование его долгов, а также гарантируют контроль за надлежащим расходованием бюджета команды и получение доходности, что позволит достигнуть новых спортивных успехов.» - сказал Председатель Совета Директоров Банка «Солидарность» на совещании.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию: «Мы развиваем партнерство, сотрудничество с банком по разным направлениям. Это предоставление финансовых услуг, консалтинг, совместные проекты в социальной сфере. Вы знаете, что банк уже в предыдущий период участвовал в судьбе клуба, на сегодняшний момент является спонсором клуба. Мы рассчитываем, что мы расширим этот спектр сотрудничества».

«Несмотря на то, что банк стал не только региональным, но и федеральным, более того, открылись большие возможности в рамках международного сотрудничества в части азиатского рынка (Китай, Вьетнам), мы всегда себя позиционировали именно как самарский банк. Поэтому мы понимаем, что на сегодняшний момент клуб нуждается в определенном реформировании. И с учетом этого мы приняли решение о том, что Банк «Солидарность» совместно с Правительством Самарской области будет активно принимать участие в управлении клубом. А в качестве первого шага мы в ближайшее время будем предпринимать все усилия по урегулированию задолженности перед Газбанком. Как вы знаете, это долг, который был сформирован давно, на сегодняшний момент он составляет более 500 млн. рублей. Банк «Солидарность» берет на себя на этом этапе вопрос урегулирования данной задолженности», - подчеркнул Сергей Аракелов во время пресс-конференции.

«Банк сегодня ведет огромную работу для того, чтобы урегулировать задолженность клуба перед АСВ. АСВ сегодня управляет Газбанком, перед которым есть задолженность Футбольного клуба «Крылья Советов», и банк готов сегодня принять участие в ее урегулировании. Очень рассчитываю, что те современные, эффективные бизнес-подходы к управлению, которые сегодня работают в банке и приводят к успеху, в том числе, по многим финансовым показателям развития банка, будут успешным образом применены и в клубе «Крылья Советов», - добавил Губернатор.

«Это давно назрело - для того, чтобы здесь было налажено, в том числе, эффективное финансово-экономическое управление. И специалисты банка нам готовы в этом помочь, за что Сергея Ашотовича хочу еще раз поблагодарить», - резюмировал глава региона.

Подробнее в видео.

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