Главный тренер "Крыльев Советов"Игорь Осинькин: Стали играть качественнее

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"Мы готовились к сложной и трудной игре. По первому тайму у "Крыльев" не было того преимущества, которое могло превратиться в крупную победу с легкой концовкой. Было достаточно сложно, соперник провел несколько быстрых атак. Пусть они были и без моментов, нам нужно было на это отреагировать. Постепенно мы понимаем, как надо играть, привыкаем к определенным вещам. Для нас это был четвертый подряд соперник, который играет в три-пять защитников, хоть у Балтики" и гибридная схема, но тоже элементы этой игры присутствовали.Сегодняшний матч, если судить по реакции на определенные тактические действия соперника, лучший из четырех сыгранных. Второй гол вселил в нас уверенность, и игровое преимущество стало довольно большим.Пока выиграли только две игры, а в чемпионате – 42. Ни о какой эйфории речи быть не может. Уже есть одна игра, которую в актив не занесем, – это матч с "Велесом". О нем будем себе напоминать, если потребуется особенный психологический настрой.В целом, мы готовимся, стараемся. Мы – амбициозные. Оборона второй матч подряд сыграла на ноль, не так много моментов позволили создать сопернику у наших ворот. Самое главное – мы начинаем играть качественнее", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"