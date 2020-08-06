Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб

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– Все охватить за неделю было невозможно, но постепенно мы погружаемся и понимаем: здесь очень большой круг и проблем, и задач. Но главное, что я увидел здесь, – очень много людей, которые по-настоящему любят клуб, любят футбол. И еще приятно удивлен, насколько в руководстве региона много людей, которым спорт очень близок и которые в нем действительно разбираются. Несмотря на то, что присутствовало много людей и разговор проходил в широком формате, он получился конструктивным. Все это подтверждает, что "Крылья Советов" не на своем месте, когда они в ФНЛ.– Чем выше уровень бренда первой команды, тем легче развивать юношеский и молодежный футбол. Часто в регионах, где клубы вылетают в более слабые лиги, про футбол потихоньку забывают. К счастью, Самара сейчас не позволяет этому произойти. Видно большое желание всех присутствующих людей вернуть главную команду "Крыльев" на уровень, который соответствует ее потенциалу. Но надо также сделать все, чтобы это был не просто один шаг, не как в лифте вниз-вверх. А чтобы сейчас мы могли выстроить такую команду, которая потом была бы конкурентоспособна в РПЛ и на любом уровне на долгие годы, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС