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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Главное событие баскетбольного лета - юбилейный турнир Samara Open

7 августа 2019 15:39
36
Регистрация команд уже началась.
Главное событие баскетбольного лета - юбилейный турнир Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева!

30 августа, Самара, площадь Куйбышева.

Регистрация команд уже началась, все подробности здесь, передает basket63.ru
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