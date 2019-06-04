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Гендиректор «Крыльев»: «Результатом сезона недоволен, а работой Божовича — да»

4 июня 2019 18:07
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Виталий Шашков прокомментировал итоги сезона для клуба.
Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал итоги сезона для клуба. В воскресенье самарцы проиграли во втором стыковом матче «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1, но по сумме двух встреч (первая закончилась победой 3:1) обошли нижегородцев и остались в Премьер-лиге.

«Главная задача минимум — остаться в Премьер-лиге — выполнена. В целом результатом недоволен, но так сложись. Много травм было в течение года. Надеялись избежать стыков, но не получилось. А работой тренерского штаба во главе с Божовичем довольны. Обсуждения по игрокам с тренером уже ведутся, конкретика по игрокам наступит в течение недели. Пока не могу сказать, насколько сильно обновится команда, только вчера закончили сезон», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом Sport24.ru Павлом Гуревичем. 
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