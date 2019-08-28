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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Футбольный клуб "Крылья Советов" проводит акцию: Билеты школьникам за 1 рубль

28 августа 2019 15:05
143
Любой родитель, купивший билет на игру
Футбольный клуб "Крылья Советов" проводит акцию для школьников. Любой родитель, купивший билет на игру 8-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Динамо" за полную стоимость в сектора С118, С119, А102, А103 имеет право получить детский билет стоимостью 1 рубль.

Продажа билетов осуществляется родителям, имеющих детей-школьников, не достигших 14-летнего возраста при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении).

Акция ограничена и распространяется только на указанные сектора.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.

Продажа билетов по данной акции производится только в клубных магазинах ТЦ "Сила Спорта" и СК "Металлург" (количество мест ограничено), передает пресс-служба ФК "КС". 
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