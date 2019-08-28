Футбольный клуб "Крылья Советов" проводит акцию: Билеты школьникам за 1 рубль

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Продажа билетов осуществляется родителям, имеющих детей-школьников, не достигших 14-летнего возраста при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении).Акция ограничена и распространяется только на указанные сектора.Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.), передает пресс-служба ФК "КС".