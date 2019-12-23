Футбольный клуб «Акрон» получил в подарок на Новый год автобус Scania Touring
23 декабря 2019 17:55
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Один из крупнейших металлургических холдингов, специализирующийся на переработке лома черного и цветных металлов, подарил футболистам автобус Scania Touring за отличные результаты в текущем сезоне. На зимние каникулы ФК «Акрон» ушел единоличным лидером группы второго дивизиона «Урал-Приволжье» в сезоне 2019/2020.
«Мы гордимся нашей командой, которая показала превосходный результат и претендует на выход в Национальную футбольную лигу. Мы возлагаем на ребят большие надежды и хотим мотивировать их на дальнейшие победы. Именно поэтому руководство Холдинга совместно с руководством футбольного клуба решили поощрить команду новогодним подарком – современным, комфортабельным и безопасным автобусом», – прокомментировал заместитель генерального директора по маркетингу ГК «Акрон Холдинг» Алексей Семенов.
«Делали выбор из трех европейских марок и остановились на Scania. Основными характеристиками при выборе автобуса были надежность, доступность технического обслуживания, топливная экономичность, эргономичность. Также впечатлило удобство и технологичность внутреннего оснащения салона, так как комфортные условия немаловажны при выполнении задачи, поставленной перед нашими спортсменами, – добавила заместитель генерального директора по управлению активами ГК «Акрон Холдинг» Ольга Калинская. – Наш Холдинг давно сотрудничает со Scania, сейчас в автопарке более 140 седельных тягачей этой марки. Основная часть – современные модели нового поколения G400 и R440, есть также тягачи предыдущего поколения Р340, которые не уступают флагманам в надежности и работоспособности».
Автобус Scania Touring приобретен по комплексной программе «Scania Драйв», которая включает лизинговое финансирование, страхование, доступ к системе мониторинга автопарка Scania FMS, обучение двух водителей, дополнительную защиту силовой линии, а также плановое техобслуживание по сервисному контракту в течение всего срока лизинга.
«Регламентированное контрактом техобслуживание позволит обеспечить бесперебойную работу автобуса без дополнительных инвестиций и непредвиденных расходов. При этом на все услуги программы «Scania Драйв» заключается единый договор и ежемесячно оплачивается всего один счет, что упрощает клиенту администрирование процессов», – пояснила Ирина Ермольчева, менеджер по маркетингу «Самара-Скан».
Модель Scania K400 IB 4X2 Touring HD с колесной формулой 4х2 имеет длину 12,09 м и высоту 3,8 м. Автобус оснащен однорядным 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 400 л.с. экологического класса «Евро-5» и механической 8-скоростной коробкой передач с автоматическим переключением Scania Opticruise. В салоне современная система климат-контроля с цифровым управлением модели Konvekta, которая обеспечивает кондиционирование воздуха и отопление, также установлена конвекторная (двухконтурная) система отопления салона. Для пассажиров предусмотрено 49 мест и место для сопровождающего группу. Пассажирские сидения Vega 440 с шагом установки более 750 мм имеют функцию наклона спинки и раздвигаются в проход, все снабжены 2-точечными ремнями безопасности. Также в салоне есть туалет.
Отличительная особенность модели Touring – это автоматическое управление пневмоприводными люками багажного отделения, их можно открыть как с панели приборов, так и с помощью пульта дистанционного управления. Автобус оснащен системой пожаротушения в моторном отсеке. В шасси автобуса интегрирована система поддержки и обучения водителя, которая постоянно оценивает его действия по управлению автобусом и дает соответствующие рекомендации, направленные на повышение безопасности вождения, а также на улучшение экономических и экологических показателей.
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