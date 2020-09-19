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Футбольного тренера из Сызрани признали лучшим в World Cup 2020

19 сентября 2020 11:29
181
Футбольного тренера из Сызрани признали лучшим в World Cup 2020

Футбольного тренера из Сызрани признали лучшим в World Cup 2020

В детской части чемпионата, среди 10-11-летних игроков, приняли участие две команды из Сызрани.

 В Сочи прошел крупный международный футбольный турнир AFL World Cup 2020. В детской части чемпионата, среди 10-11-летних игроков, приняли участие две команды из Сызрани: «АС-2009» и «АС 2009-2», выступавшие под руководством тренера Евгения Быданцева. Помимо сызранцев, в турнире также приняли участие команды из Москвы, Марий Эл, Республики Абхазия, Ессентуков и Ростова-на-Дону.

В результате, у первой сызранской команды – «бронза» World Cup 2020. Команда «АС 2009-2» оба матча группового этапа проиграла и вышла в «Бронзовый плей-офф», где уступила команде «Ростов Сити» (0:1) и сыграла вничью с «Фактумом» - 2:2. Примечательно, что лучшим тренером World Cup 2020 был признан Евгений Быданцев, пишет КТВ-Луч.

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