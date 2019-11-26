Футболисты спортшколы ЦСКА/Самара - призеры Первенства Самарской области сезона 2019

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Матчи в рамках Первенства проходили с мая по сентябрь текущего года на футбольных полях разных городов региона. В турнире участвовали более 600 юных спортсменов в составе 25 команд по трем возрастным группам.Глава Кинеля Владимир Чихирев, председатель федерации футбола Самарской области Дмитрий Герасимов, мастер спорта СССР, заслуженный ветеран клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов и другие деятели регионального спорта вручили медали, кубки, дипломы игрокам и тренерам команд, занявших места с первого по третье в различных возрастных категориях.Среди призеров Первенства воспитанники спортивной школы самарского филиала ЦСКА. Так команда армейских футболистов под руководством тренера Станислава Тарасенко заняла второе место в возрастной категории самых юных участников Первенства (до 15 лет). Первое место у тольяттинской СДЮСШОР-12-«Лада», третье – у новокуйбышевского «Нефтяника».Среди игроков до 16 лет вновь победила СДЮСШОР-12 «Лада», призерами стали самарские «Виктория» и команда спортшколы ЦСКА/Самара (тренер Сергей Емельянов).В турнире среди юношеских команд до 18 лет выиграл чапаевский «Луч», второе и третье места заняли самарский ЦСКА (тренер Павел Казнов) и отрадненский «Нефтяник».На торжественном мероприятии также были награждены игроки в номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший полузащитник», «Лучший нападающий» и «Лучший игрок» турнира. И здесь армейцы – в числе победителей.Лучшим голкипером Первенства признан представитель спортивной школы ЦСКА/Самара Владислав Ризнык. Спортсмен со следующего года начнет готовиться к взрослой спортивной карьере в Центре подготовки футболистов клуба «Крылья Советов».Владислав Ризнык пришел в спортивную школу в 2011 году и за это время сумел проявить свои лучшие качества: талант, трудолюбие, смелость, целеустремленность и амбиции профессионального футболиста. Тренер армейца Павел Казнов уверен в перспективности спортсмена и хороших шансах в будущем попасть во взрослую команду «Крыльев».Другой воспитанник спортивной школы Сергей Киреев признан по итогам Первенства лучшим защитником в категории до 16 лет. В младшей группе в номинации «Лучший полузащитник» победу одержал Михаил Кожокин, а в номинации «Лучший вратарь» - Владислав Пыхалов – оба подопечные тренера Станислава Тарасенко (ЦСКА/Самара)Директор спортивной школы самарского филиала ЦСКА Юрий Демчук подвел итоги футбольного сезона и завершившегося Первенства:- Уровень подготовки юных футболистов в спортивной школе филиала неуклонно растет. Сезон уходящего года отыграли на «отлично». Стали победителями и призерами городских и региональных соревнований, повысили спортивные разряды. Такого результата школа не знала последние 5-6 лет. В это большая заслуга ребят и, конечно, наших армейских тренеров. Поздравляю всех от души, молодцы! – добавил Юрий Демчук, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: Юлия Рубцова "Волжская коммуна"/ЦСКА/Самара