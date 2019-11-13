Футболисты сборной России объявили бойкот из-за новой формы

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Игроки сборной, которые не имеют личного контракта с Adidas, отказались выходить на матч с Бельгией в новой форме из-за перевёрнутого флага.Пресс-служба РФС уже заявила, что оставшиеся матчи отборочного турнира на Евро-2020 команда сыграет в старой форме.Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. А 19 ноября на выезде команда сыграет с Сан-Марино. Подопечные Черчесова уже оформили себе досрочный выход в основную часть турнира.Фото: соцсети