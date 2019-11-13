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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Футболисты сборной России объявили бойкот из-за новой формы

13 ноября 2019 23:34
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Новая форма Adidas национальной команды, выпущенная к чемпионату Европы, вызвала много критики в Сети из-за перевёрнутого флага на рукавах.
Ранее новая форма Adidas национальной команды, выпущенная к чемпионату Европы, вызвала много критики в Сети из-за перевёрнутого флага на рукавах, передает life.ru.

Игроки сборной, которые не имеют личного контракта с Adidas, отказались выходить на матч с Бельгией в новой форме из-за перевёрнутого флага.

Пресс-служба РФС уже заявила, что оставшиеся матчи отборочного турнира на Евро-2020 команда сыграет в старой форме.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. А 19 ноября на выезде команда сыграет с Сан-Марино. Подопечные Черчесова уже оформили себе досрочный выход в основную часть турнира. 



Фото:   соцсети
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