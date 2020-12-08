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Форвардом «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым интересуется «Локомотив»

8 декабря 2020 14:02
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Форвардом Крыльев Советов Иваном Сергеевым интересуется Локомотив

В этом сезоне ФНЛ нападающий забил 22 гола и лидирует в гонке бомбардиров.

Лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» и Футбольной национальной лиги Иваном Сергеевым интересуются несколько клубов РПЛ, среди которых московский «Локомотив». Об этом сообщает matchtv.ru со ссылкой на несколько источников.

- Добавим, что в нынешнем сезоне в связи с пандемией ФИФА разрешил футболистам выступать за три клуба, если речь не идет о турнирах в одной лиге, - уточнили в издании.

Напомним, в этом сезоне Иван Сергеев выходил на поле за две команды – за «Торпедо» и «Крылья Советов». Обе играют в ФНЛ. В Самару форвард перебрался в середине августа. За это время он отличился в лиге 22 раза и возглавляет гонку бомбардиров. Кроме того, на счету нападающего «Крыльев» рекорд по хет-трикам в ФНЛ – в этом сезоне он забивал по три мяча в четырех играх, пишет Самара-КП.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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