Финские хоккеисты не пустили сборную России в финал чемпионата мира, забив какую-то "хрень"
25 мая 2019 22:43
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Единственную шайбу в середине третьего периода в ворота Андрея Василевского отправил капитан финнов Марко Анттила (51').
"Забивать надо было. С нулем не выигрываешь. Много моментов было, но не забили. Проиграли по делу? Давайте посмотрим сейчас, после игры разберем, - приводит слова Кирилла Капризова Чемпионат. - Ожидали ли такого от Анттилы? Мы командой играем. Чего сейчас кого-то выделять? Выигрывает команда и проигрывает команда. Ланкинен здорово отыграл, много выручал. Финское проклятие? Не знаю, ну какое проклятие может быть?"
"Не получилось забить, какую-то хрень пропустили на самом деле, - сказал после поражения защитник сборной России Михаил Сергачев. - Что это за гол вообще? Чисто повезло, отскок там был. Надо отдать им должное, они хорошо сыграли в обороне против наших нападающих. Не дали ничего сделать".
После окончания матча было объявлено, что Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Андрей Василевский признаны лучшими игроками в составе сборной России на чемпионате мира.
Соперник финнов по финалу определится в полуфинальной встрече Канада - Чехия, которая состоится позднее в субботу.
Сборная России в матче за бронзовые медали турнира сыграет с командой, проигравшей во втором полуфинале. Встреча за третье место и финал пройдут 26 мая.
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