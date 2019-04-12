Финал Кубка России пройдет в Самаре

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Игра запланирована на 22 мая. Соответствующее решение было принято на исполкоме РФС, который прошел в четверг в Москве в Доме футбола.В полуфиналах турнира встречаются "Урал" и "Арсенал" (первый матч – 1:0), а также "Локомотив" и "Ростов" (первый матч – 2:2). Ответные игры состоятся 15 мая. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)