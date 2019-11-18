Федерация бокса России отметила высокий уровень организации чемпионата в Самаре

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По результатам предварительных поединков в финал вышли 20 сильнейших боксеров, которые провели 10 заключительных боев в своих весовых категориях. Особый интерес для болельщиков, до отказа заполнивших «МТЛ Арену», представлял финал весовой категории 69 кг, где встречались два представителя Самарской области - Шахабас Махмудов и Вахид Аббасов.В упорной борьбе победу одержал Махмудов. Еще один самарский боксер, Павел Федоров, в турнире весовой категории 63 кг уступил в полуфинале, ставбронзовым призером. С учетом результатов чемпионата России в Самаре позднее определится состав национальной сборной, которая будет готовиться кквалификационному турниру к Олимпийским играм 2020 года.В рамках чемпионата России по боксу в Самаре прошли мастер – классы с участием титулованных российских боксеров, призеров Олимпийских игр.Участники соревнований, оргкомитет чемпионата и федерация бокса России отметили высокий уровень организации турнира.«Я общался со спортсменами и тренерами, все всем довольны. Хотел бы поблагодарить Самарскую область, губернатора региона Дмитрия Азарова за очень хорошую подготовку и организацию чемпионата России. Это большой праздник для Самарской области и всей России. Очень порадовала посещаемость - каждый день на трибунах были зрители, а на финалах был аншлаг. Это прекрасно», - отметил секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.Качество проведения турнира отметили спортсмены, а также главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов, депутат Госдумы ФС РФ, председатель Оргкомитета чемпионата России по боксу – 2019 Виктор Зубарев.«Спасибо всем, кто принимал участие в проведении чемпионата. Тысячи ребят познакомились с нашими именитыми боксерами, и уверен, всплеск интереса к боксу будет по всей стране», - отметил Виктор Зубарев.«На протяжении недели Самара жила боксом. Приятно отметить, что в числе призеров чемпионата - трое самарских ребят. Бокс в нашем регионе всегда был на хороших позициях, у нас сильная школа. Важно, что чемпионат России по боксу - это не только бои, но и встречи, мастер-классы с участием Олимпийских чемпионов. И я благодарен за ту возможность, которую получили наши молодые боксеры, самарские любители бокса», - подчеркнул заместительпредседателя Правительства Самарской области, сопредседатель Оргкомитета чемпионата России по боксу – 2019 Александр Фетисов, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства