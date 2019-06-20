"Fantastic!": Главный тренер команды Китая в восторге от стадиона "Самара Арена"
20 июня 2019 15:37
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Антонио Висэнтэ: "Отличные условия проведения соревнований, приветливые люди, красивый город", передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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