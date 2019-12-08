Фанаты «Крыльев Советов» покинули трибуны "Самара Арены"во время матча: так они поддержали акцию всех российских болельщиков

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8 декабря в Самаре проходит очередной матч чемпионата России по футболу. «Крылья Советов» принимают «Урал» из Екатеринбурга.На 32-й минуте первого тайма фанаты самарской команды покинули сектор.Таким образом они поддержали акцию всех российских болельщиков, начавшуюся после того, как в Санкт-Петербурге задержали несколько десятков поклонников московского «Спартака».В 19-м туре чемпионата России также свои сектора до окончания матча покинули фанаты «Зенита», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива», тульского «Арсенала», «Урала» и «Уфы».