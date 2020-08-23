Евгений Калакуцкий – новый генеральный директор "Крыльев Советов"

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В связи с этим, одним из главных вопросов на Совете Директоров, который состоялся после матча "Крылья Советов" – "Оренбург", было утверждение нового генерального директора ЗАО ПФК "Крылья Советов". Им стал Евгений Калакуцкий. За него единогласно проголосовали все члены Совета Директоров.Евгений Калакуцкий родился 6 ноября 1962 года в Москве. Работал в коммерческих структурах, с 2007 по 2009 год был генеральным секретарем Российского Футбольного Союза. Также Евгений Калакуцкий работал в брянском "Динамо", занимая должность президента клуба, был генеральным директором раменского "Сатурна" и спортивным директором казахстанского клуба "Кайрат". В понедельник Евгений Калакуцкий приступит к работе в ПФК "Крылья Советов".Представляя нового генерального директора, Председатель Совета Директоров клуба Александр Фетисов отметил:– За это время на должность генерального директора "Крыльев" мы рассмотрели несколько кандидатур. Программа развития клуба, предложенная Евгением Калакуцким, оказалась наиболее глубокой. В ней он представил свое видение по стратегии развития нашего клуба, которая должна помочь всем нам двигаться вперед. К тому же Евгений Геннадьевич имеет большой опыт работы на руководящих должностях в футбольных структурах.– "Крылья Советов" – это большой клуб с великой историей и многочисленной армией болельщиков. Приятно стать частью "Крыльев". Сегодня с руководящим составом клуба мы обсудили текущие проблемы и пути их решения. Одна из главных задач – курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы. Готов выслушать их мнения и ответить на все вопросы, – подчеркнул после заседания Совета Директоров Евгений Калакуцкий, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"