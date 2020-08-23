Я нашел ошибку
Главные новости:
В ОАК сообщили, что полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 м, длился 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний.
Глубокомодернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
В ответ Пашаев заявил, что поражен наглости ведущего, и посоветовал ему "пообщаться с умными людьми".
"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева. Видео
Это нужно для того, чтобы обеспечить ему наилучшую защиту со стороны полиции.
Навального привезли в Германию как «гостя канцлера»
Женщина за рулем иномарки нарушила ПДД и столкнулась с такси.
На пересечении Потапова и дублёра Ново-Садовой перевернулась иномарка с ребёнком
Также инфицированы ее муж и дочь.
СМИ: лидер украинской партии "Батькивщина" Тимошенко заразилась коронавирусом
Судьбу встречи решил гол Василия Пьянченко в начале второго тайма.
«Акрон» обыгрывает «Краснодар-2» в Жигулевске - 1:0
59 человек выписаны по выздоровлению, 1 человек скончался.
В Самарской области выявлено 64 новых заболевших коронавирусной инфекцией
За него единогласно проголосовали все члены Совета Директоров.
Евгений Калакуцкий – новый генеральный директор "Крыльев Советов"
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.1
0.33
EUR 87.73
0.3
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Стреляют, плавают, бегут: в Самаре проходит чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью
СамГМУ покажет на фестивале «NAUKA 0+» увлекательный мир медицины
СОДБ проведет четвертые «Аксаковские онлайн-чтения»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Евгений Калакуцкий – новый генеральный директор "Крыльев Советов"

23 августа 2020 12:42
304
За него единогласно проголосовали все члены Совета Директоров.
В начале августа прошел общественный совет, посвященный развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов". На нем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о смене генерального директора.

В связи с этим, одним из главных вопросов на Совете Директоров, который состоялся после матча "Крылья Советов" – "Оренбург", было утверждение нового генерального директора ЗАО ПФК "Крылья Советов". Им стал Евгений Калакуцкий. За него единогласно проголосовали все члены Совета Директоров.

Евгений Калакуцкий родился 6 ноября 1962 года в Москве. Работал в коммерческих структурах, с 2007 по 2009 год был генеральным секретарем Российского Футбольного Союза. Также Евгений Калакуцкий работал в брянском "Динамо", занимая должность президента клуба, был генеральным директором раменского "Сатурна" и спортивным директором казахстанского клуба "Кайрат". В понедельник Евгений Калакуцкий приступит к работе в ПФК "Крылья Советов".

Представляя нового генерального директора, Председатель Совета Директоров клуба Александр Фетисов отметил:

– За это время на должность генерального директора "Крыльев" мы рассмотрели несколько кандидатур. Программа развития клуба, предложенная Евгением Калакуцким, оказалась наиболее глубокой. В ней он представил свое видение по стратегии развития нашего клуба, которая должна помочь всем нам двигаться вперед. К тому же Евгений Геннадьевич имеет большой опыт работы на руководящих должностях в футбольных структурах.

– "Крылья Советов" – это большой клуб с великой историей и многочисленной армией болельщиков. Приятно стать частью "Крыльев". Сегодня с руководящим составом клуба мы обсудили текущие проблемы и пути их решения. Одна из главных задач – курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы. Готов выслушать их мнения и ответить на все вопросы, – подчеркнул после заседания Совета Директоров Евгений Калакуцкий, передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:    пресс-служба ФК "КС"
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
2957
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2434
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2660
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9517
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9998
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9717
Весь список
Спорт в регионе
23 августа 2020  13:05
Судьбу встречи решил гол Василия Пьянченко в начале второго тайма.
«Акрон» обыгрывает «Краснодар-2» в Жигулевске - 1:0
Судьбу встречи решил гол Василия Пьянченко в начале второго тайма.  Спорт в регионе
190
23 августа 2020  12:42
За него единогласно проголосовали все члены Совета Директоров.
Евгений Калакуцкий – новый генеральный директор "Крыльев Советов"
 За него единогласно проголосовали все члены Совета Директоров.  Спорт в регионе
304
23 августа 2020  10:37
И завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
И завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Спорт в регионе
276
Весь список
Спортивные достижения
29 июня 2020  09:57
Как заработать на спорте
Как заработать на спорте
 Каждый человек в своем детстве любил играть в спортивные игры. В нашей стране самым популярным видом спорта был футбол. Спортивные достижения
1667
27 апреля 2020  14:00
Ставки на бокс - это прибыльно?
 Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт.  Спортивные достижения
2084
7 марта 2020  08:19
Ставки на футбол. Важность прогнозов.
 Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду.  Спортивные достижения
1584
Весь список

Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
1098
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
1236
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
1108
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1530
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2055
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1361
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1302
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3888
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4356
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3821
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4793
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4899
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
559
Над Самарой лётчики-асы показали фигуры высшего пилотажа
22 августа 2020  17:52 
Над Самарой лётчики-асы показали фигуры высшего пилотажа
В День Государственного флага РФ, 22 августа, жители областного центра стали свидетелями зрелищного выступления летчиков-асов.  Социум
574
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения
22 августа 2020  10:42 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения  Социум
631
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
705
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
714
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
554
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения
22 августа 2020  10:42 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения  Социум
630
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.
20 августа 2020  19:57 
Дмитрий Азаров поручил провести проверку нарушений, связанных с реализацией свинины во время АЧС
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.  Политика региона
733
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1896
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1849
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2055
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
904
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
4771
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
3063
Весь список