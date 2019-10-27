Это космос! 15-летняя Трусова шокировала Канаду двумя мировыми рекордами

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В Канаде завершился второй этап Гран-при в женском одиночном катании. Как и неделю назад в США, здесь тоже произвела фурор подопечная Этери Тутберидзе. Однако это была уже совсем другая фигуристка — не Анна Щербакова, а Александра Трусова.15-летняя спортсменка в произвольной программе буквально улетела в космос, оставив всех своих конкуренток на земле. Она чисто исполнила три четверных прыжка (лутц и два тулупа) и набрала больше 166 баллов, что является новым мировым рекордом.По сумме двух программ у Трусовой 241 балл, и это тоже новый мировой рекорд! Причём юная спортсменка отобрала эти достижения не у кого-нибудь, а у самой себя, просто подняв планку.В итоге Трусова оторвалась от второго места более чем на 10 баллов, хотя после короткой программы была лишь третьей. При этом самый первый четверной прыжок фигуристке не удался, она с него упала. Однако безукоризненно выполненные остальные элементы программы, которая является самой сложной в мире, позволили ей с лёгкостью выиграть первый взрослый этап Гран-при — Skate Canada. Евгения Медведева заняла пятое место, Серафима Саханович стала восьмой.Фото: соцсети