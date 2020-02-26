"Енисей" – "Крылья Советов"-м – 0:1
26 февраля 2020 21:51
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Автором победного гола на 70 минуте в ворота красноярцев стал Алексей Войченко, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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