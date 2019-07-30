Экс-футболист сборной России Самедов объявил о завершении карьеры
30 июля 2019 20:49
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«Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моем сердце!» — написал Самедов.
Последним клубом в карьере Самедова стали «Крылья Советов», за которые он провел девять матчей в ходе весенней части прошлого сезона, отметившись двумя голевыми передачами.
В самарский клуб футболист перешел из «Спартака», в составе которого играл с 2002 по 2005-й и с 2017 по 2018 год. Вместе с «красно-белыми» полузащитник завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17.
Самедов также выступал за «Локомотив», «Москвe» и «Динамо». В составе «железнодорожников» он трижды завоевывал Кубок Росcии и три раза становился бронзовым призером национального первенства.
В составе сборной России Самедов дебютировал в октябре 2011 года в матче против Словакии. За национальную команду футболист выступал на чемпионате мира 2014 года, чемпионате Европы-2016 и Кубке конфедераций 2017 года. На домашнем ЧМ-2018 он принял участие во всех пяти матчах сборной России и помог команде добиться лучшего результата в истории мировых первенств — выхода в четвертьфинал.
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