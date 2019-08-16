Экипаж U6-178 будет завтра в качестве почетных гостей на матче "Урал" - "Крылья Советов".

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ФК «Урал» пригласил экипаж самолета Airbus А321 в качестве почетных гостей на матч 6-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».Матч "Урал" – "Крылья Советов" состоится в субботу, 17 августа в Екатеринбурге.Перед началом встречи будет проведена церемония чествования.Пилоты лайнера Airbus А321 предотвратили трагедию, совершив аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. На борту находилось 234 человека, передает пресс-служба ФК "Урал".