Два российских фаната получили тюремные сроки за беспорядки на Евро-2016

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Суд французского Экс-ан-Прованса приговорил российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова к трем и десяти годам тюремного заключения соответственно по делу о нанесении тяжких увечий английскому фанату во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года, сообщил РИА Новости адвокаты россиян.

"Суд приговорил господина Ивкина к трем годам тюрьмы", — сказал его адвокат Жюльен Пинелли. Он отметил, что защита удовлетворена решением суда, поскольку оно позволяет Ивкину, который уже провел в заключении два года и девять месяцев, в ближайшие дни выйти на свободу и вернуться в Россию.

Второй россиянин, Павел Косов, приговорен к десяти годам заключения, сообщил его адвокат Алан Дюфло. Он не предполагает опротестовывать вердикт суда. "Десять лет — это много, но проблема в том, что в ходе апелляции может быть вынесено еще более строе наказание", —отметил адвокат.

Согласно решению суда, Косов будет отбывать наказание во Франции. Вместе с тем Дюфло добавил, что российская сторона может направить запрос во Францию с тем, чтобы Косов отбывал наказание в России. "Он (Косов. — Прим. ред.) согласен с этим, он хочет вернуться в Россию. Но нужно, чтобы с этим было согласно и Министерство юстиции России, которое бы направило запрос во французское министерство. И нужно, чтобы французское министерство согласилось отправить его отбывать наказание в Россию", — сказал Дюфло.

Суд с 7 декабря рассматривал дело российских болельщиков, которые участвовали в драке с английскими фанатами в центре Марселя во время Евро-2016 года. Они обвинялись в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц, что привело к инвалидности английского болельщика Эндрю Бэйча.

Французская прокуратура требовала пять лет тюрьмы для Ивкина и от 14 до 15 лет для Косова, признавая, что они действовали вместе, но при этом отмечая, что их уровень ответственности разный. Адвокаты настаивали на невиновности своих подзащитных, подчеркивая, что действия Ивкина и Косова не были причиной серьезных травм английского фаната.

Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года по запросу властей Франции в Мюнхене. С марта 2018 года они находятся в тюрьмах Марселя.

Фото: РИА Новости / Анжела Бабенко