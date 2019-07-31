Дмитрий Шляхтин: «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» – это конкретная работа, направленная на пользу жителей Самарской области»

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Во вторник,, в Тольятти прошло совещание по вопросам реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В нем приняли участие министр спорта Самарской области, глава Тольятти, руководители спортивных школ, федераций, учреждений, представители общественного совета регионального минспорта.Дмитрий Шляхтин изложил ключевые параметры и задачи федерального проекта (ФП) «Спорт – норма жизни», основная цель которого – увеличение доли населения Самарской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55 % к 2024 году.В Самарской области этот показатель составляет 37,8%. «Последние годы стабильно растет количество жителей региона, которые занимаются спортом, но нам совместно требуется предпринять дополнительные меры для привлечения людей к здоровому образу жизни, улучшения условий для развития детско-юношеского и массового спорта, подготовки спортивного резерва. Все мы должны понимать, что федеральный проект «Спорт – норма жизни» – это не цифры и показатели, а конкретная работа, направленная на пользу жителей региона», – сообщил Дмитрий Шляхтин.Руководитель управления физкультуры и спорта Тольяттивыступил с докладом о планах и ходе реализации в городе ФП «Спорт – норма жизни».«Учитывая стоящую перед нами задачу, мы особое внимание уделяем поддержке массового спорта, привлечению к занятиям физкультурой людей разных возрастных групп – детей, молодежи, взрослых, старшее поколение. В городе организована работа 24 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, успешно реализуется ряд проектов, направленные на приобщение к спорту населения всех возрастов. Будем и дальше развивать это направление. Для нас крайне важно, что скоро город получит новые спортивные объекты», — сообщил Александр Герунов.В рамках ФП «Спорт – норма жизни» в Тольятти строится легкоатлетический манеж, ФОК «Союз», в ближайшее время начнется строительство ФОКа «Акробат». До конца года в городе появится 3 универсальные спортивные площадки (лицей №51, школа № 94, СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки»), площадка ГТО (стадион «Труд»).«Все этапы работ утверждены, требуется жестко соблюдать сроки строительства и его качество. Ответственные лица со своей стороны должны четко контролировать этот вопрос», — подчеркнул Дмитрий Шляхтин, передает пресс-служба облправительства.